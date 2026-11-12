ΠΑΟΚ-κυριαρχία, Ζίβκοβιτς με Λίσι και διαιτησία...

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τα βασικά θέματα της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ με αγωνιστικά, μεταγραφικά και διαιτητικά ζητήματα...

Καλή η διακοπή, πολύ καλή και η γιορτή του ερχόμενου Σαββάτου στο ΠΑΟΚ-Παρτιζάν! Έχει ανάγκη και ο κόσμος μία τέτοια μέρα σε μία χρονιά με τόσα πολλά ζητήματα…

Ένα και πολύ βασικό θέμα για τον ΠΑΟΚ η τεράστια προσπάθεια όλων να φτιάξουν σχέσεις, να δεθούν εκτός γηπέδου έτσι ώστε να βγει αυτό και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους βάζουν τον ΠΑΟΚ πάνω από όλα, φυσικά πάνω και από τις προσωπικότητές τους. Με όσα γνωρίζω οφείλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς ο οποίος μπορεί να μην είναι εύκολος άνθρωπος, μπορεί να έχει τεράστιες εμπειρίες και προσωπικές απαιτήσεις, παρολ’ αυτά τα βάζει όλα πίσω και προσπαθεί κάθε μέρα για το καλό του γκρουπ στο οποίο απολύτως δικαιολογημένα είναι ο ηγέτης και ο αρχηγός! Ο Σαββίδης ξέρει και ανταμείβει! Όσοι δεν ακολουθούν την ίδια πορεία με τον Σέρβο αρχηγό, θα πάρουν σύντομα και αναγκαστικά άλλο δρόμο, από εκείνο που αυτός οδεύει με τόσα πολλά εκατομμύρια μέχρι τα 35 του!

Το άλλο θέμα είναι τι θα παίζει από εδώ και πέρα η ομάδα. Όλα δείχνουν και αυτό «λέει» το ρεπορτάζ από τις εσωτερικές συζητήσεις, ότι το 4-4-2 θα είναι σε πρώτο πλάνο και σε λιγότερα ματς το 4-2-3-1. Κάπως έτσι θα διαμορφωθούν και οι μεταγραφικές ανάγκες, ειδικά στον αριστερό χαφ, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν πάει για δεκάρι, έχοντας εκεί (για τον δεύτερο σχηματισμό του πλέον) τους Πέλκα και φυσικά τον Ούγκρεσιτς των 7 εκατομμυρίων!

Στα ματς που η ομάδα έπαιζε με 4-4-2 είχε:

- 36-64 κατοχή με την ΑΕΚ

- 50-50 στην Τούμπα με τον Αστέρα

- 36-64 κατά του και με τον Ολυμπιακό

Με τον ΟΦΗ που έχασε και πάάάρα πολλοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν πόσο καλά έπαιξε, η κατοχή ήταν 42-58 και κάπως έτσι οι τελικές έφθασαν στις 12-26!

Αυτά μέχρι τώρα. Προφανώς και με 4-4-2 αλλά πολλή-πάρα πολλή δουλειά μπορείς να γίνεις πιο κυριαρχικός, μάλλον και με έναν ακόμη χαφ (και όχι εξτρέμ) αριστερά. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ΑΝ ο ΠΑΟΚ δεν διορθώσει το πρόβλημα του κυριαρχικού ποδοσφαίρου και χάνει τόσο μεγάλα ποσοστά κατοχής, ΔΕΝ πρόκειται να κάνει πρωταθλητισμό. Εννοείται ότι για να δουλέψει σωστά, θα πρέπει επιτέλους να ΜΗΝ έχει 7-8-9-10 απουσίες. ΈΛΕΟΣ…

O ΠΑΟΚ και η διαιτησία των άλλων

Άλλο θέμα η διαιτησία! Μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ η ΚΕΔ έχει παραδεχθεί επισήμως:

- Το απίθανο λάθος στο πέναλτι με τον Παναθηναϊκό πάνω στον Εντιαγέ, τότε που άλλα έβλεπε ο VAR, άλλα έδινε ο διαιτητής και τελικά τα έκαναν όλα λάθος.

- Τα λάθη του Φωτιά με τον Ηρακλή, τα οποία όπως ακριβώς είχε υποστηρίξει και τότε ο ΠΑΟΚ, διόρθωσε ο VAR με τα δύο άκυρα γκολ των κυανολεύκων. Στην τελευταία φάση βέβαια κατάφεραν και πάλι να μην βρουν το πεντακάθαρο πλάνο που έδειχνε ότι η ανατροπή του Ζαφείρη έγινε εντός περιοχής.

- Την λάθος πρώτη κίτρινη στον Κένι που αποβλήθηκε με τον Αστέρα μέσα στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα έχουν αναλύσει τα λάθη υπέρ της ΑΕΚ με Βόλο και Λιβαδειά, τα λάθη υπέρ του Παναθηναϊκού με ΠΑΟΚ και Ηρακλή, τα λάθη υπέρ και του Ολυμπιακού.

Για εμένα ο ΠΑΟΚ έχει πάρει λίγο πολύ ότι του αξίζει βαθμολογικά, οι άλλοι έχουν κερδίσει μέσα και από διαιτητικές αποφάσεις σημαντικούς βαθμούς και ηρεμία. Η βαθμολογία των άλλων έχει αλλοιωθεί και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Στήριξη στον Λίσι

Μέσα σε όλα τονίζουμε ότι: Ο ΠΑΟΚ τον Λίσι προσπαθεί να τον στηρίξει με πράξεις και όχι θεωρίες. Έτσι έκανε βέβαια και με άλλους προπονητές. Μέσα στις τελευταίες ημέρες της κρίσης:

- Τον βοήθησε επικοινωνιακά να μιλάει ισπανικά έχοντας δίπλα του νέο μεταφραστή

- Τον στήριξε με πολύ δύσκολη απόφαση στην υπόθεση Τάισον, περνώντας μήνυμα σε όλους εκείνους που δεν είχαν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους

- Τώρα μεγαλώνει και δυναμώνει το team των συνεργατών του με τον Ντάνι Πονθ που ανεβαίνει από την δεύτερη ομάδα, έναν προπονητή που έχει δημιουργήσει πολύ θετικές εντυπώσεις με τις γνώσεις και ικανότητές του.

Μετά από όλα τα παραπάνω η πολύ δύσκολη μάχη του ΠΑΟΚ για φέτος, συνεχίζεται…