Ο Αμανατίδης έκανε μια εντυπωσιακή κεφαλιά και έφερε την απόλυτη ισορροπία στην αναμέτρηση της Κ19 της ΑΕΚ με την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ υποδέχθηκε την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης (Live από το Gazzetta) για την 4η αγωνιστική του UEFA Youth League.

Η βασίλισσα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 25ο λεπτό έπειτα από κοντινό πλασέ του του Λακόστα. Ωστόσο η αντίδραση της Ένωσης ήταν σχεδόν ακαριαία και ήρθε στο 29ο λεπτό.

Συγκεκριμένα ο Αργυρίου βρήκε χώρο από δεξιά και έκανε μία σέντρα ακριβείας στην καρδιά της άμυνας της Ρεάλ με τον Αμανατίδη να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή κεφαλιά, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.