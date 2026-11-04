AEK K19- Ρεάλ K19: Το γκολ της Ένωσης για την ισοφάριση
Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ υποδέχθηκε την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης (Live από το Gazzetta) για την 4η αγωνιστική του UEFA Youth League.
Η βασίλισσα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 25ο λεπτό έπειτα από κοντινό πλασέ του του Λακόστα. Ωστόσο η αντίδραση της Ένωσης ήταν σχεδόν ακαριαία και ήρθε στο 29ο λεπτό.
Συγκεκριμένα ο Αργυρίου βρήκε χώρο από δεξιά και έκανε μία σέντρα ακριβείας στην καρδιά της άμυνας της Ρεάλ με τον Αμανατίδη να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή κεφαλιά, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.
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