Ο Δημήτρης Κεραμίτσης σκόραρε στον χθεσινό (24/10) αγώνα της Πογκόν κόντρα στην Ραντόμιακ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Ο Δημήτρης Κεραμίτσης βρήκε δίχτυα στον χθεσινό (24/10) αγώνα της Πογκόν απέναντι στην Ραντόμιακ και έδωσε το σύνθημα για μία πολύ σημαντική νίκη της ομάδας του με σκορ 4-3.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα και μόλις στο 10ο λεπτό άνοιξαν το σκορ, όμως η απάντηση της Πογκόν ήρθε γρήγορα, με τον Έλληνα στόπερ να πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα.

Pogoń bardzo dobrze reaguje po stracie goli. Podobała mi się reakcja Keramitsisa po strzelonym golu. Nie celebrował bramki. Szybko wziąl piłkę, pobiegł do środka boiska a w międzyczasie zachęcał kolegów do walki i kibiców do dopingu. Jest 2:2. Walczymy o 3 punkty https://t.co/sYFisg4Fxo — Jarosław Dworzyński (@JarekDworzynski) October 24, 2026

Ο 22χρόνος αμυντικός πραγματοποιεί φέτος μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και έχει εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της Πογκόν, η οποία βρίσκεται υπό τις οδηγίες του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Όσκαρ Γκαρθία.

Αυτή τη στιγμή η ομαδα του Κεραμίτση βρίσκεται στην τρίτη θέση του Πολωνικού πρωταθλήματος και τους 24 βαθμούς, στο -3 από την πρωτοπόρο Γκόρνικ Ζάμπρζε, έχοντας μάλιστα και έναν αγώνα λιγότερο.