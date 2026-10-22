Η κληρονομιά και το αποτύπωμα των διοργανώσεων του socca στο Ρέθυμνο

Ισχυρή κληρονομιά και έντονο αποτύπωμα άφησαν για άλλη μια φορά οι διοργανώσεις του socca, που φιλοξενήθηκαν στο Ρέθυμνο για τρίτη διαδοχική χρονιά και για πέμπτη φορά από το 2013 και εντεύθεν.

Η «Πόλη των γραμμάτων και τεχνών», που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια πρωτεύουσα του μίνι ποδοσφαίρου αποτέλεσε και πάλι τον δημοφιλή και αγαπημένο προορισμό της κοινότητας του socca αγκαλιάζοντας με μεγάλο ενθουσιασμό το ολιστικό και διαγενεακό αθλητικό φεστιβάλ.

«Τόσο η διεθνής κοινότητα του αθλήματος μας, όσο και εγώ προσωπικά είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι γι’ αυτό που έχουμε οικοδομήσει, διατηρούμε και βελτιώνουμε κάθε χρόνο στο Ρέθυμνο» σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας (ISF) και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θάνος Παπαδόπουλος.

«Για άλλη μια φορά οι διοργανώσεις της socca αφήνουν ένα πολύ δυνατό αθλητικό, τουριστικό, εμπορικό, οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα στο Ρέθυμνο, καθώς μέσα σε μια εβδομάδα πέρασαν από την πόλη πάνω από 2.500 άνθρωποι από το εξωτερικό , οι οποίοι λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και με τη διαδικασία της δειγματοδιανομής ως εν δυνάμει μελλοντικοί επισκέπτες. Όλοι, ανεξαρτήτως προέλευσης και κουλτούρας. γεύθηκαν και απόλαυσαν τις πάσης φύσεως ομορφιές του Ρεθύμνου και δηλώνουν ενθουσιασμένοι από την ατμόσφαιρα και τη φιλοξενία».

Kαι κατέληξε: «Όχι από τυπική υποχρέωση, αλλά επειδή το αισθάνομαι πραγματικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους θεσμικούς φορείς, τους επιχειρηματίες, τους εθελοντές και τους φιλάθλους που στάθηκαν για άλλη μια φορά στο πλευρό μας και συνέβαλαν με θεμελιώδη τρόπο στη μεγάλη επιτυχία των διοργανώσεων».

Συνολικά για τις ανάγκες των αγώνων χρησιμοποιήθηκαν 25 ξενοδοχεία στα οποία διέμειναν περισσότεροι από 2.500 επισκέπτες βάσει των ελεγχόμενων κρατήσεων, συμβάλλοντας στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυσή του αθλητικού τουρισμού.

Τις διοργανώσεις στήριξαν χορηγικά με τη σημαντική συνδρομή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, περισσότερες από 30 τοπικές επιχειρήσεις, ενώ οι αγώνες μεταδόθηκαν από τριάντα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα και προβλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μέσω και των Influencers που παραβρέθηκαν.

Οι διοργανώσεις του μίνι ποδοσφαίρου διεξήχθησαν στο Ρέθυμνο με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International Socca Federation) με μεγάλο χορηγό τον τουριστικό κολοσσό TUI και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ και του Οργανισμού «Πράξη Αγάπης».

Προς τούτο, η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμώς την TUI, την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαίρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Γιώργο Γιακουμάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Νίκο Φιορεντίνο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης Νίκο Προβιά, όπως επίσης τους εθελοντές, τους αθλητικούς φορείς και όλους τους συντελεστές για τη διαχρονική υποστήριξη τους.