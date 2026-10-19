Βόρεια Ιρλανδία: Ο αγώνας που έγινε με αόρατη μπάλα
Τι ενδιαφέρον μπορεί να προκαλεί Οκτώβρη μήνα ένα βίντεο από την Boxing Day του 1995, που αφορά αγώνα του βορειοϊρλανδέζικου πρωταθλήματος; Δείτε το και θα καταλάβετε...
Τα εν λόγω στιγμιότυπα προέρχονται από το ντέρμπι της Γκλεντόραν με τη Λίνφιλντ, που διεξήχθη στις 26 Δεκεμβρίου του '95 σε χιονισμένο τοπίο. Το πρόβλημα είναι ότι, η πορτοκαλί μπάλα που είχε επιστρατευτεί για να γίνει ο αγώνας έσκασε κατά τη διάρκειά του και δεν υπήρχε άλλη με έντονο χρώμα, έτσι χρησιμοποιήθηκε μία λευκή.
Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο όπου διακρίνονται 22 ποδοσφαιριστές να κυνηγούν μία μπάλα που δεν φαίνεται ούτε στο ελάχιστο από την τηλεοπτική μετάδοση! Τουλάχιστον την έβλεπαν οι παίκτες και ειδικά οι φιλοξενούμενοι, που επικράτησαν 3-0...
Linfield vs Glentoran on Boxing Day, 1995. The orange ball burst so they were forced to use a white ball 🤣 https://t.co/abUJPhFSM0— 90s Football (@90sfootball) October 19, 2026
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