Ένα βίντεο 31 ετών από αγώνα του βορειοϊρλανδέζικου πρωταθλήματος ήρθε να μας... βγάλει τα μάτια στην προσπάθεια να καταλάβουμε τι συμβαίνει.

Τι ενδιαφέρον μπορεί να προκαλεί Οκτώβρη μήνα ένα βίντεο από την Boxing Day του 1995, που αφορά αγώνα του βορειοϊρλανδέζικου πρωταθλήματος; Δείτε το και θα καταλάβετε...

Τα εν λόγω στιγμιότυπα προέρχονται από το ντέρμπι της Γκλεντόραν με τη Λίνφιλντ, που διεξήχθη στις 26 Δεκεμβρίου του '95 σε χιονισμένο τοπίο. Το πρόβλημα είναι ότι, η πορτοκαλί μπάλα που είχε επιστρατευτεί για να γίνει ο αγώνας έσκασε κατά τη διάρκειά του και δεν υπήρχε άλλη με έντονο χρώμα, έτσι χρησιμοποιήθηκε μία λευκή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο όπου διακρίνονται 22 ποδοσφαιριστές να κυνηγούν μία μπάλα που δεν φαίνεται ούτε στο ελάχιστο από την τηλεοπτική μετάδοση! Τουλάχιστον την έβλεπαν οι παίκτες και ειδικά οι φιλοξενούμενοι, που επικράτησαν 3-0...