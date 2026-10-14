Σαχτάρ Κ19 - ΑΕΚ Κ19 1-2: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε πώς η Κ19 της ΑΕΚ πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη με 2-1 επί της αντίστοιχης της Σαχτάρ στο «Κίνγκσμιντοου» του Λονδίνου.
Μεγάλοι διπλό με 2-1 επί της Σαχτάρ στο Λονδίνο πανηγύρισε η Κ19 της ΑΕΚ για τη διοργάνωση του Youth League.
Σκόρερ των κιτρινόμαυρων ο Φιλιππιάδης στο 19' μετά από στατική φάση και ο Αργυρίου με πλασέ στο 52', ενώ ο Τιουτιούνοφ από πλευράς Σαχτάρ μείωσε στο 66' για το τελικό 1-2.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:
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@Photo credits: INTIME
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