Δείτε τη βαθμολογική θέση της ΑΕΚ U19 στο Youth League μετά τη νίκη στο Λονδίνο επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και το πρόγραμμα στη League Phase.

Τα πιτσιρίκια της ΑΕΚ έσπασαν το ρόδι στη 2η αγωνιστική της Youth League, καθώς επικράτησαν 2-1 επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη διοργάνωση και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο θεσμό. Κάπως έτσι, οι Κιτρινόμαυροι συνέχισαν αήττητοι στη διοργάνωση μετά τη λευκή ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στη ΛΑΣΚ κι ανέβηκαν προσωρινά στην 9η θέση της League Phase.

Η βαθμολογία της Youth League

1. Βιγιαρεάλ 6

2. Αιντχόφεν 6

3. Σλάβια Πράγας 6

4. Φέγεμορντ 6

5. Ατλέτικο Μαδρίτης 4

6. Λίβερπουλ 4

7. Μπριζ 4

8. Λιλ 4

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9. ΑΕΚ 4

10. Παρί Σεν Ζερμέν 3

11. Στουτγκάρδη 3

12. Ντόρτμουντ 3

13. Μπάγερν 3

14. Ρεάλ Μαδρίτης 3

15. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3

16. Ρόμα 3

17. Πόρτο 3

18. Άρσεναλ 3

19. Λανς 3

20. Μπαρτσελόνα 3

21. Βίκινγκ 3

22. Μπέτις 1

23. Σπόρτινγκ 1

24. Γαλατάσαραϊ 1

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25. Κόμο 1

26. Λίντσερ 1

27. Ίντερ 1

28. Λειψία 0

29. Άστον Βίλα 0

30. Φενέρμπαχτσε ο

31. Μάντσεστερ Σίτι 0

32. Σαχτάρ 0

33. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0

34. Νάπολι 0

35. Σαμπάχ 0

36. Μπόντο 0

Το πρόγραμμα της U19 της ΑΕΚ: