ΑΕΚ U19: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα στη Youth League
Τα πιτσιρίκια της ΑΕΚ έσπασαν το ρόδι στη 2η αγωνιστική της Youth League, καθώς επικράτησαν 2-1 επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη διοργάνωση και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο θεσμό. Κάπως έτσι, οι Κιτρινόμαυροι συνέχισαν αήττητοι στη διοργάνωση μετά τη λευκή ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στη ΛΑΣΚ κι ανέβηκαν προσωρινά στην 9η θέση της League Phase.
Η βαθμολογία της Youth League
1. Βιγιαρεάλ 6
2. Αιντχόφεν 6
3. Σλάβια Πράγας 6
4. Φέγεμορντ 6
5. Ατλέτικο Μαδρίτης 4
6. Λίβερπουλ 4
7. Μπριζ 4
8. Λιλ 4
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9. ΑΕΚ 4
10. Παρί Σεν Ζερμέν 3
11. Στουτγκάρδη 3
12. Ντόρτμουντ 3
13. Μπάγερν 3
14. Ρεάλ Μαδρίτης 3
15. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3
16. Ρόμα 3
17. Πόρτο 3
18. Άρσεναλ 3
19. Λανς 3
20. Μπαρτσελόνα 3
21. Βίκινγκ 3
22. Μπέτις 1
23. Σπόρτινγκ 1
24. Γαλατάσαραϊ 1
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25. Κόμο 1
26. Λίντσερ 1
27. Ίντερ 1
28. Λειψία 0
29. Άστον Βίλα 0
30. Φενέρμπαχτσε ο
31. Μάντσεστερ Σίτι 0
32. Σαχτάρ 0
33. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0
34. Νάπολι 0
35. Σαμπάχ 0
36. Μπόντο 0
Το πρόγραμμα της U19 της ΑΕΚ:
- Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ (20/10)
- ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (4/11)
- Κόμο - ΑΕΚ (24/11)
- ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (8/12)
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