Κίνα: Δύο γκολ σημειώθηκαν την ίδια ακριβώς στιγμή στο ίδιο τέρμα
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το 5-1 της Σαανξί Γιούνιον ενάντια στη Φοσάν δεν θα απασχολούσε κανέναν που δεν ασχολείται με τη Β' κατηγορία της Κίνας, εντούτοις στην προκειμένη περίπτωση, αυτό δεν συμβαίνει. Βλέπετε, η αναμέτρηση έγινε viral λόγω του ότι σημειώθηκαν δύο γκολ την ίδια στιγμή στο ίδιο ακριβώς τέρμα! Φυσικά, αμφότερα ακυρώθηκαν... Τι ακριβώς συνέβη όμως;
Στο 48ο λεπτό, παίκτης των γηπεδούχων έκανε προβολή στη γραμμή του πλαγίου άουτ, με μερικούς ποδοσφαιριστές να θεωρούν ότι πρόλαβε την μπάλα αλλά την αντίπαλη ομάδα να εκτελεί πλάγιο. Ο Εντιαγέ της Φοσάν κλότσησε την πρώτη μπάλα προς το σημείο που συνεχιζόταν η δράση, με εκείνη να καταλήγει στα δίχτυα του εμβρόντητου τερματοφύλακα, που στο μεταξύ έβλεπε την εστία του να παραβιάζεται και από την μπάλα από την εκτέλεση του πλαγίου!
Αποτέλεσμα; Τα δύο γκολ, προφανώς, να μην μετρήσουν, παρά τις διαμαρτυρίες της ομάδας που σκόραρε, με τον Εντιαγέ να δέχεται κίτρινη κάρτα για την κίνησή του να κλοτσήσει την... αδέσποτη μπάλα.
Not often you see two balls on the field, let alone go in the net at nearly the same time 😅 Neither stood as a goal, however, in the Chinese second division match between Shaanxi Union and Foshan Nanshi ❌ https://t.co/gQuLsMGVsx— Men in Blazers (@MenInBlazers) October 12, 2026
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