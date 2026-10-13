Κίνα: Δύο γκολ σημειώθηκαν την ίδια ακριβώς στιγμή στο ίδιο τέρμα

Γιάννης Πολιάς
Κίνα: Δύο γκολ σημειώθηκαν την ίδια ακριβώς στιγμή στο ίδιο τέρμα

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Απίστευτη φάση στην Κίνα, με δύο γκολ να σημειώνονται την ίδια στιγμή στο ίδιο τέρμα αλλά κανένα εκ των δύο να μην μετρά...

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το 5-1 της Σαανξί Γιούνιον ενάντια στη Φοσάν δεν θα απασχολούσε κανέναν που δεν ασχολείται με τη Β' κατηγορία της Κίνας, εντούτοις στην προκειμένη περίπτωση, αυτό δεν συμβαίνει. Βλέπετε, η αναμέτρηση έγινε viral λόγω του ότι σημειώθηκαν δύο γκολ την ίδια στιγμή στο ίδιο ακριβώς τέρμα! Φυσικά, αμφότερα ακυρώθηκαν... Τι ακριβώς συνέβη όμως;

Στο 48ο λεπτό, παίκτης των γηπεδούχων έκανε προβολή στη γραμμή του πλαγίου άουτ, με μερικούς ποδοσφαιριστές να θεωρούν ότι πρόλαβε την μπάλα αλλά την αντίπαλη ομάδα να εκτελεί πλάγιο. Ο Εντιαγέ της Φοσάν κλότσησε την πρώτη μπάλα προς το σημείο που συνεχιζόταν η δράση, με εκείνη να καταλήγει στα δίχτυα του εμβρόντητου τερματοφύλακα, που στο μεταξύ έβλεπε την εστία του να παραβιάζεται και από την μπάλα από την εκτέλεση του πλαγίου!

Αποτέλεσμα; Τα δύο γκολ, προφανώς, να μην μετρήσουν, παρά τις διαμαρτυρίες της ομάδας που σκόραρε, με τον Εντιαγέ να δέχεται κίτρινη κάρτα για την κίνησή του να κλοτσήσει την... αδέσποτη μπάλα.

     

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