O πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά, Γιώργος Μιχαηλίδης, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία 34 ετών.

Σε πένθος βυθίστηκε η «οικογένεια» του Πλατανιά και το ποδόσφαιρο της Κρήτης, καθώς ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Ερυθρόλευκων, Γιώργος Μιχαηλίδης, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σε ηλικία 34 ετών.

Όπως αναφέρει το Cretalive, η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με αναπνοή, και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Πλατανιά

«Η οικογένεια του Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό και πρόωρο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Γιώργος φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023–2024 και στο πρώτο μισό της περιόδου 2024–2025, αποτελώντας μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας.

Η είδηση της απώλειάς του μας συγκλονίζει. Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα και τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά Χανίων εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα σε ξεχάσουμε».