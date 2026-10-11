Ο Κλάρενς Ζέεντορφ επιστρέφει στην προπονητική, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την Κορίνθιανς.

Μετά από επτά χρόνια, ο Κλάρενς Ζέεντορφ επιστρέφει στους πάγκους, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την Κορίνθιανς. Ο Ολλανδός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε μείνει εκτός προπονητικής μετά τη θητεία του στην εθνική ομάδα του Καμερούν μεταξύ 2018 και 2019, ενώ στο παρελθόν είχε δουλέψει επίσης σε Μίλαν, Σενζέν και Λα Κορούνια.

Από τη Βραζιλία, ο Ζέεντορφ είχε περάσει και ως ποδοσφαιριστής, καθώς είχε αγωνιστεί στην Μποταφόγκο από το 2012 έως το 2014, πριν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών. Στην Τιμάο, ο 50χρονος τεχνικός θα βρει και έναν συμπατριώτη του, καθώς μέλος του συλλόγου είναι εδώ και μία διετία ο Μέμφις Ντεπάι.