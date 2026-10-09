Socca Premier League: Σκληρές μάχες πριν την Ευρώπη

Λίγες ημέρες πριν αρκετές από τις ομάδες της Socca Premier League αναχωρήσουν για το Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου θα συμμετάσχουν στο TUI Socca Champions League, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου στο άθλημα του ποδοσφαίρου 6x6, έδωσαν την τελευταία τους εγχώρια «παράσταση» στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στην Θεσσαλονίκη η δράση ξεκίνησε, με τον Αλκοολικό Αστέρα να κάνει το 2/2, επικρατώντας με 5-3 των Los Magos, σε ένα παιχνίδι όπου οι νικητές πέρασαν πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ. Δεύτερη νίκη και για τους Cometas ενάντι στους Zigolo, δύο από τις πιο γνώριμες και παραδοσιακές ομάδες του Socca, με τους «Χαρταετούς» να συνεχίζουν με το απόλυτο χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Στα παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, η ΠΑΣ Νάξου επικράτησε με 4-3 των περσινών πρωταθλητών της Socca Championship, ενώ οι San Antonio χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι το φινάλε για να «καθαρίσουν» την αναμέτρηση απέναντι στους ιδιαίτερα ποιοτικούς νεοεμφανιζόμενους Mogias.

Η δεύτερη αγωνιστική είχε, πάντως, και αρκετές ισοπαλίες. Συνολικά έξι ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό, με τα δύο ντέρμπι της Αθήνας να ολοκληρώνονται χωρίς νικητή. Galatsicos και Brodios έμειναν στο 2-2, ενώ ίδιο ήταν το αποτέλεσμα και στην αναμέτρηση KlikaXFavelas – Magufana. Στη Θεσσαλονίκη, Smixiside και Kaiei SKG αναζητούσαν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση, όμως τελικά συμβιβάστηκαν με την ισοπαλία.

Από την άλλη πλευρά, τα περισσότερα γκολ της αγωνιστικής σημειώθηκαν από τους W Rizz, οι οποίοι σταμάτησαν στα 12 απέναντι στους DLC, καταγράφοντας την πιο παραγωγική επιθετική επίδοση που έχουμε δει μέχρι στιγμής στη σεζόν. Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της Kaiei στην Αθήνα, με 11 γκολ απέναντι στους Apache, αποτέλεσμα που της έδωσε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές και την καθιστά τη μοναδική ομάδα της Αθήνας που διατηρεί το απόλυτο.

Ιδανικό ξεκίνημα συνεχίζουν να πραγματοποιούν και οι νεοφώτιστοι Famagusta και Imraos. Οι δύο ομάδες, που ανέβηκαν φέτος στην κορυφαία κατηγορία, συνέχισαν με νίκη και στη δεύτερη αγωνιστική και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο των έξι βαθμών.

Τέλος, οι Amigos έστειλαν ακόμη ένα μήνυμα ότι η φετινή τους παρουσία στην Socca Premier League μόνο τυχαία δεν είναι. Με το επιβλητικό 9-3 απέναντι στους δυνατούς Bandoleros, οι περσινοί εκπρόσωποι της δεύτερης κατηγορίας πανηγύρισαν μια άνετη νίκη και δείχνουν πως έχουν προσαρμοστεί από νωρίς στις απαιτήσεις της κορυφαίας κατηγορίας.