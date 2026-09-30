Σοκ στο βουλγάρικο ποδόσφαιρο: Νεκρός ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας από πυροβολισμό
Σε κατάσταση σοκ είναι το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας καθώς νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε ο πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ, η οποία κατέκτησε το κύπελλο πριν 2,5 χρόνια, και ιδιοκτήτης της μεταφορικής PIMΚ, Ιλιάν Φιλίποφ.
Ο ισχυρός άντρας βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/09) και σύμφωνα με τα βουλγάρικα ΜΜΕ, ο ίδιος είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι από αγνώστους, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το κίνητρο ή ο ύποπτος πίσω από αυτό.
Μία εξέλιξη που... πάγωσε το ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας καθώς ο γνωστός επιχειρηματίας ήταν γνωστός στο κοινό του αθλήματος καθώς είχε κατασκευάσει εκείνος το γήπεδο της Μπότεφ ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του συλλόγου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, η αναφορά ελήφθη γύρω στη 01:00 τα μεσάνυχτα σε μια διεύθυνση σε μια γειτονιά της Φιλιππούπολης.
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