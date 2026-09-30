Σοκ στο βουλγάρικο ποδόσφαιρο: Νεκρός ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας από πυροβολισμό

Ο Ιλιάν Φιλίποφ έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, με τον ίδιο να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον τομέα των επιχειρήσεων αλλά και του βουλγάρικου ποδοσφαίρου.

Σε κατάσταση σοκ είναι το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας καθώς νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε ο πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ, η οποία κατέκτησε το κύπελλο πριν 2,5 χρόνια, και ιδιοκτήτης της μεταφορικής PIMΚ, Ιλιάν Φιλίποφ.

Ο ισχυρός άντρας βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/09) και σύμφωνα με τα βουλγάρικα ΜΜΕ, ο ίδιος είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι από αγνώστους, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το κίνητρο ή ο ύποπτος πίσω από αυτό.

Μία εξέλιξη που... πάγωσε το ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας καθώς ο γνωστός επιχειρηματίας ήταν γνωστός στο κοινό του αθλήματος καθώς είχε κατασκευάσει εκείνος το γήπεδο της Μπότεφ ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του συλλόγου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, η αναφορά ελήφθη γύρω στη 01:00 τα μεσάνυχτα σε μια διεύθυνση σε μια γειτονιά της Φιλιππούπολης.