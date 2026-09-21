Απίθανες σκηνές στο Σαν Λορέντσο - Μπόκα Τζούνιορς (0-2), με τους φίλους των γηπεδούχων να... πανηγυρίζουν μέσα στη βροχή παρά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά 12 ολόκληρα χρόνια έχει να πανηγυρίσει τίτλο η σπουδαία Σαν Λορέντσο, η οποία για ακόμη μια σεζόν δεν... τραβάει στο πρωτάθλημα Αργεντινής.

Ύστερα από 10 αγωνιστικές, η ομάδα του Ρουμπεν Ινσουα βρίσκεται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκεντρώσει 11 πόντους και όντας στο -11 από την κορυφή.

Παρόλα αυτά, οι φίλοι του συλλόγου όχι απλώς δεν έχουν αφήσει την ομάδα, αλλά παραμένουν δυναμικά στο πλάι της. Αυτό αποδείχθηκε άλλωστε και στην εντός έδρας ήττα με 0-2 από την Μπόκα Τζούνιορς. Παρά όλα τα στραβά, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, οι φίλαθλοι της Σαν Λορέντσο τραγουδούσαν και χόρευαν μέσα στη βροχή, δείχνοντας την αγνή αγάπη και το πάθος τους.