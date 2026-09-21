Έριχνε καρεκλοπόδαρα, όλα πήγαιναν στραβά για τη Σαν Λορέντσο, αλλά οι οπαδοί της πανηγύριζαν σαν να έπαιρναν τίτλο (vid)
Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά 12 ολόκληρα χρόνια έχει να πανηγυρίσει τίτλο η σπουδαία Σαν Λορέντσο, η οποία για ακόμη μια σεζόν δεν... τραβάει στο πρωτάθλημα Αργεντινής.
Ύστερα από 10 αγωνιστικές, η ομάδα του Ρουμπεν Ινσουα βρίσκεται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκεντρώσει 11 πόντους και όντας στο -11 από την κορυφή.
Παρόλα αυτά, οι φίλοι του συλλόγου όχι απλώς δεν έχουν αφήσει την ομάδα, αλλά παραμένουν δυναμικά στο πλάι της. Αυτό αποδείχθηκε άλλωστε και στην εντός έδρας ήττα με 0-2 από την Μπόκα Τζούνιορς. Παρά όλα τα στραβά, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, οι φίλαθλοι της Σαν Λορέντσο τραγουδούσαν και χόρευαν μέσα στη βροχή, δείχνοντας την αγνή αγάπη και το πάθος τους.
Perdiendo 2-0 el clásico de local ante Boca, bajo una tormenta impactante y afuera de la zona de clasificación: lo de la gente de @SanLorenzo no tiene ningún tipo de explicación. Simplemente se siente y se denomina como PASIÓN. 👏🏼 pic.twitter.com/QPFeZWuu3u— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
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