Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Τζουργκάρντεν πέτυχε ο Χρήστος Αλμύρας!

Λογαριασμό με τη φανέλα της Τζουργκάρντεν άνοιξε ο... δικός μας Χρήστος Αλμύρας, καθώς στην εκτός έδρα αναμέτρηση της ομάδας του πέτυχε το παρθενικό του τέρμα.

Η Τζουργκάρντεν έκανε πάρτι στην έδρα της Χάνινγκε, καθώς επικράτησε 7-1 και ο 21χρονος χαφ έβαλε και αυτός το όνομα του στη λίστα των σκόρερ. Αφού στο 79' ευστόχησε από τα 11 βήματα για το 1-4 στην αναμέτρηση της ομάδας του για το Κύπελλο Σουηδίας.

Να θυμίσουμε πως ο Αλμύρας μετακόμισε στη Σουηδία για λογαριασμό της Τζουργκάρντεν , αφού η ομάδα έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 1 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της από τον Αστέρα AKTOR.

Μετά το πρώτο του τέρμα στις συνολικά οκτώ εμφανίσεις του, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram και έγραψε: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ με τη Ντζουργκάρντεν. Έρχονται καλύτερες μέρες, απολαύστε το!»