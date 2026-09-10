Ο Μαρκ Όφερμαρς αποχώρησε από την Αντβέρπ μετά από 4,5 χρόνια, λόγω καταπόνησης της υγείας του.

Ο Μαρκ Όφερμαρς αποφάσισε να αποχαιρετήσει την Αντβέρπ μετά από 4,5 χρόνια στη θέση του ποδοσφαιρικού διευθυντή εν μέσω προβλημάτων υγείας, στέλνοντας το δικό του, συγκλονιστικό αντίο στους φίλους του βελγικού συλλόγου.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που είχε υποστεί καρδιακή προσβολή στα τέλη του 2022, εξήγησε πως καλείται να διακόψει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες για το προσεχές χρονικό διάστημα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «οι δυνάμεις μου έχουν εξαντληθεί πλήρως. Αν δεν ακούσω τώρα το σώμα μου, οι γιατροί μου προειδοποιούν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τα πράγματα να έχουν άσχημη κατάληξη».

Ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Άγιαξ, της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα, είχε εργαστεί για έντεκα χρόνια στον Αίαντα, μέχρι την απομάκρυνσή του το 2022 λόγω σκανδάλου που αφορούσε άσεμνα μηνύματα που είχαν σταλεί σε γυναίκες υπαλλήλους του συλλόγου.

Αναλυτικά:

Αγαπητοί φίλαθλοι,

Εδώ και εβδομάδες έκανα πυρετωδώς σχέδια για να σας μιλήσω αναλυτικά μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Γιατί τους τελευταίους μήνες δεν είχα ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί σας. Γι' αυτό και είχα σημειώσει με μεγάλα γράμματα στις αρχές Σεπτεμβρίου στην ατζέντα μου, ώστε να μιλήσουμε ανοιχτά για το μέλλον.

Οι τελευταίες σεζόν της RAFC δεν ήταν εύκολες. Και οι μήνες κατά τους οποίους ολοκληρώνεται μια αλλαγή ιδιοκτησίας είναι πάντα κάπως χαοτικοί και αγχωτικοί. Από τη στιγμή που μπορούσε να ξεκινήσει η νέα εποχή, όλοι έπρεπε να δουλέψουν αμέσως στο φουλ. Δεν γινόταν διαφορετικά, γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε ούτε χρόνο για την ομάδα μας.

Δυστυχώς, το μήνυμά μου δεν είναι αυτό που ήθελα να σας μεταφέρω. Όλη η κούραση που είχε συσσωρευτεί εδώ και χρόνια και το τεράστιο άγχος έφτασαν, δυστυχώς, στο αποκορύφωμά τους το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Όλοι γνωρίζετε ότι η υγεία μου δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τώρα, όμως, νιώθω πολύ ξεκάθαρα ότι δεν μπορώ πλέον να αντεπεξέλθω σε αυτή την απαιτητική και αγχωτική επαγγελματική ζωή. Θέλω να το κάνω, και μάλιστα πολύ! Και ιδανικά μέχρι το τέλος αυτής της ποδοσφαιρικής σεζόν, αλλά και για πολλές ακόμη σεζόν μετά από αυτήν. Γι' αυτό και οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου μου βρίσκονταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Όμως η υγεία μου με αναγκάζει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και με όλους τους ανθρώπους γύρω μου.

Σήμερα οι δυνάμεις μου έχουν εξαντληθεί πλήρως. Αν δεν ακούσω τώρα το σώμα μου, οι γιατροί μου προειδοποιούν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τα πράγματα να έχουν άσχημη κατάληξη. Επομένως, πρέπει να πάρω μια δραστική απόφαση και να διακόψω πλήρως τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες για το προσεχές διάστημα.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο με πονάει αυτό. Η RAFC, η πόλη της Αμβέρσας και οι φίλαθλοι της ομάδας μας έχουν γίνει κομμάτι αυτού που είμαι, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Η οικογένειά μου έρχεται συχνά και με μεγάλη χαρά στην Αμβέρσα· είναι το δεύτερο σπίτι μας.

Όσα πετύχαμε μαζί σε αθλητικό επίπεδο έχουν μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας του βελγικού ποδοσφαίρου. Πάνω απ' όλα, όμως, νιώθω έναν τεράστιο δεσμό με αυτόν τον σύλλογο και όλους τους φίλους της RAFC. Και αυτό θα παραμείνει για πάντα.

Μπορεί να μην έχω πλέον την πιο δυνατή καρδιά, όμως χτυπάει - τώρα και στο μέλλον - για αυτή την ομάδα.

Είναι αδύνατο να ευχαριστήσω τους πάντες. Πολ και Ρία, Μάικλ και όλη η οικογένεια Γκέισενς, σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε εμένα όταν περνούσα μια πολύ δύσκολη περίοδο. Σβεν και Γιοακίμ, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική ομάδα που αποτελέσαμε.

Τους ανθρώπους του νομικού και οικονομικού τμήματος, που πιθανότατα τρελάθηκαν μαζί μου κάποιες φορές. Βάουτερ και Ζακ, σας ευχαριστώ που δώσατε στον σύλλογό μας ένα νέο μέλλον. Γιατί αυτό είναι κάτι που με καθησυχάζει σήμερα. Υπάρχει και πάλι σταθερότητα και προοπτική.

Πριν από τον αγώνα με την Ουνιόν, θέλω την επόμενη εβδομάδα να σας ευχαριστήσω όλους ξανά από κοντά. Μετά από αυτό, η απόλυτη ξεκούραση είναι πραγματικά απαραίτητη.

Στο μέλλον, σίγουρα θα συνεχίσετε να με βλέπετε στο Bosuil. Και με μια μπριζόλα στο Pont-Neuf. Με ένα στιφάδο στο Den Artist. Με το πατίνι μου να διασχίζει την Kloosterstraat.

Αγαπώ την RAFC. Αγαπώ την πόλη των μπισκότων. Αγαπώ εσάς!