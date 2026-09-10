Ο Ζίγιες συνεχίζει την καριέρα του σε ομάδα της Βραζιλίας

Ο Ζίγιες συνεχίζει την καριέρα του σε ομάδα της Βραζιλίας

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Ο Ζίγιες συνεχίζει την καριέρα του σε ομάδα της Βραζιλίας

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Ο Χακίμ Ζίγιες αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Βραζιλία, με την Μποταφόγκο να ανακοινώνει την απόκτηση του Μαροκινού μέσου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Χακίμ Ζίγιες αποφάσισε να τερματίσει το συμβόλαιο του με την ομάδα Wydad AC από την Καζαμπλάνκα, με την οποία πετύχε 8 γκολ και 2 ασίστ σε 12 συμμετοχές και να μετακομίσει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Μποταφόγκο.

Ο 33χρονος επιθετικός εντάσσεται στον σύλλογο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο για τα επόμενα δύο χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος του 2028.

Ο Ζίγιες ξεκίνησε την καριέρα του στην Ολλανδία με τη Χέρενφεν, αγωνιζόμενος στη συνέχεια για την Τβέντε και τον Άγιαξ, προτού πάρει μεταγραφή για την Τσέλσι το 2020. Ο Μαροκίνος αγωνίστηκε 107 φορές με τους «Μπλε» κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Αγγλία, σκοράροντας 14 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ.

Ακολούθησαν περάσματα στη Γαλατάσαραϊ, την Αλ Ντουχαϊλ και την Wydad AC και τώρα ο διεθνής εξτρέμ μετακόμισε στη Λατινική Αμερική και θα γίνει συμπαίκτης με τον άλλοτε άσο του Ολυμπιακού, Τικίνιο Σοάρες.

@Photo credits: Associated Press
     

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