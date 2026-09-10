Ο Ζίγιες συνεχίζει την καριέρα του σε ομάδα της Βραζιλίας

Ο Χακίμ Ζίγιες αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Βραζιλία, με την Μποταφόγκο να ανακοινώνει την απόκτηση του Μαροκινού μέσου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Χακίμ Ζίγιες αποφάσισε να τερματίσει το συμβόλαιο του με την ομάδα Wydad AC από την Καζαμπλάνκα, με την οποία πετύχε 8 γκολ και 2 ασίστ σε 12 συμμετοχές και να μετακομίσει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Μποταφόγκο.

Ο 33χρονος επιθετικός εντάσσεται στον σύλλογο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο για τα επόμενα δύο χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος του 2028.

🚨🇲🇦 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Brazilian team Botafogo have signed Hakim Ziyech (33) on a FREE transfer. ✅



For the first time in his career, Ziyech will play in Brazil. ⚫️⚪️🇧🇷 pic.twitter.com/Yo4AniG9vC September 10, 2026

Ο Ζίγιες ξεκίνησε την καριέρα του στην Ολλανδία με τη Χέρενφεν, αγωνιζόμενος στη συνέχεια για την Τβέντε και τον Άγιαξ, προτού πάρει μεταγραφή για την Τσέλσι το 2020. Ο Μαροκίνος αγωνίστηκε 107 φορές με τους «Μπλε» κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Αγγλία, σκοράροντας 14 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ.

Ακολούθησαν περάσματα στη Γαλατάσαραϊ, την Αλ Ντουχαϊλ και την Wydad AC και τώρα ο διεθνής εξτρέμ μετακόμισε στη Λατινική Αμερική και θα γίνει συμπαίκτης με τον άλλοτε άσο του Ολυμπιακού, Τικίνιο Σοάρες.