Μετά από τρία χρόνια και μερικούς μήνες, σημειώθηκε ξανά γκολ από Βούλγαρο για λογαριασμό της Μπερόε.

Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, η Μπερόε βρέθηκε φέτος στη Β' κατηγορία της Βουλγαρίας, με αποτέλεσμα η διοίκηση να αφήσει πίσω της τη μεταγραφική πολιτική που ήθελε τον σύλλογο να στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ποδοσφαιριστές από τη Νότια Αμερική και την Ισπανία.

Κάπως έτσι, έσπασε και ένα ασύλληπτο σερί που κρατούσε από τον Ιούνιο του 2023, καθώς από τότε μέχρι τη Δευτέρα (10/8), ούτε ένας Βούλγαρος παίκτης δεν είχε σκοράρει για λογαριασμό της ομάδας!

Τα δύο τέρματα του -τουρκικής καταγωγής αλλά γεννημένου στη Βουλγαρία- Αϊκούτ Ραμαντάν ενάντια στη Λουντογκόρετς Β' ήταν τα πρώτα από ντόπιο ποδοσφαιριστή μετά από εκείνο του Τόνισλαβ Γιορντάνοφ στις 5 Ιουνίου 2023, με το απίθανο σερί να κρατάει 1.162 ημέρες.