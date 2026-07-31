Παρέδες: Αδιόρθωτος ο Αργεντίνος, «κόλλησε» στο πρόσωπο διαιτητή (vid)
Λένε πως ο άνθρωπος δύσκολα αλλάζει και ο Λεάντρο Παρέδες επιβεβαιώνει αυτόν τον... κανόνα, καθώς για ακόμη μια φορά έγινε πρωταγωνιστής ενός άσχημου περιστατικού.
Μετά τα όσα συνέβησαν με τη λήξη στον τελικό του Μουντιάλ, ο Αργεντίνος αποφάσισε να υπενθυμίσει ξανά στον κόσμο τον.. οξύθυμο χαρακτήρα του, αυτή τη φορά βάζοντάς τα με διαιτητή!
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπόκα Τζούνιορς με την Ο'Χίγκινς για το Κόπα Σουνταμερικάνα, ο 32χρονος μέσος εκνευρίστηκε με τον ρέφερι της αναμέτρησης, που του έδειξε την κίτρινη κάρτα στο 69' για ένα δυνατό μαρκάρισμα.
Ο Παρέδες πλησίασε τον διαιτητή και σχεδόν «κόλλησε» το πρόσωπό του στο δικό του, χωρίς πάντως να δεχθεί δεύτερη κίτρινη και με τους δυο τους να ανταλλάσσουν κουβέντες σε πολύ έντονο ύφος.
Así fue el cruce entre Leandro Paredes y Wílmar Roldán. El árbitro colombiano empujó al mediocampista argentino durante la discusión, mientras Paredes respondió con reclamos y “boquilla”.— más+deportes (@webmasdeportes) July 31, 2026
🟨 Al final, el capitán de Boca Juniors solo recibió la tarjeta amarilla. pic.twitter.com/O2XihAC9Xo
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