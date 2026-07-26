Η αγγλική ομάδα Μπίλιγχαμ Τάουν κατάφερε να γίνει viral λόγω της... τιμωρίας που επέβαλε σε οπαδό της.

Πώς μπορεί η δημοσίευση μίας αγγλικής ομάδας που συμμετέχει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες να αποσπάσει εκατομμύρια προβολές στα social media; Μάλλον πρέπει να ρωτήσουμε τον διαχειριστή των ΜΚΔ της Μπίλιγχαμ Τάουν για να μας πει!

Βλέπετε, το Σάββατο (25/7) έκανε την εμφάνισή της μία φωτογραφία με έναν νεαρό να πίνει ένα κόκκινο ποτό, με τις λέξεις «ισόβιος αποκλεισμός, Φιλ Σμιθ» να τη συνοδεύουν. Στη λεζάντα, γινόταν γνωστό ότι ο εν λόγω φίλαθλος αποβλήθηκε από τους αγώνες του κλαμπ επειδή παρήγγειλε... ντάκιρι φράουλα σε παμπ τη μέρα του αγώνα με τη Σίχαμ Ρεντ Σταρ!

«Για να διασφαλίσουμε ότι ο σύλλογος δεν ενθαρρύνει τέτοιες συμπεριφορές, το μπαρ του γηπέδου δεν θα προσφέρει πλέον μπύρα λεμόνι», συνεχίζει η σπαρταριστή ανακοίνωση, με τα χιουμοριστικά σχόλια να πέφτουν βροχή και τα likes να ξεπερνούν τις 30.000...