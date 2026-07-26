Αγγλία: Ομάδα απέβαλε οπαδό από το γήπεδο λόγω του ποτού που ήπιε
Πώς μπορεί η δημοσίευση μίας αγγλικής ομάδας που συμμετέχει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες να αποσπάσει εκατομμύρια προβολές στα social media; Μάλλον πρέπει να ρωτήσουμε τον διαχειριστή των ΜΚΔ της Μπίλιγχαμ Τάουν για να μας πει!
Βλέπετε, το Σάββατο (25/7) έκανε την εμφάνισή της μία φωτογραφία με έναν νεαρό να πίνει ένα κόκκινο ποτό, με τις λέξεις «ισόβιος αποκλεισμός, Φιλ Σμιθ» να τη συνοδεύουν. Στη λεζάντα, γινόταν γνωστό ότι ο εν λόγω φίλαθλος αποβλήθηκε από τους αγώνες του κλαμπ επειδή παρήγγειλε... ντάκιρι φράουλα σε παμπ τη μέρα του αγώνα με τη Σίχαμ Ρεντ Σταρ!
«Για να διασφαλίσουμε ότι ο σύλλογος δεν ενθαρρύνει τέτοιες συμπεριφορές, το μπαρ του γηπέδου δεν θα προσφέρει πλέον μπύρα λεμόνι», συνεχίζει η σπαρταριστή ανακοίνωση, με τα χιουμοριστικά σχόλια να πέφτουν βροχή και τα likes να ξεπερνούν τις 30.000...
CLUB STATEMENT— Billingham Town FC (@BillinghamTown) July 25, 2026
The club would like to address rumours circulating on social media regarding unacceptable behaviour following today’s game away to Seaham Red Star.
After a brief investigation, we can confirm that Billingham Town supporter Phil Smith has received a lifetime ban… pic.twitter.com/DZmoAST5eN
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