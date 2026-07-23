Με τη βούλα παίκτης της Λας Πάλμας είναι ο Χεφτέ Μπετανκόρ, με τον Ισπανικό σύλλογο να ανακοινώνει την επιστροφή του.

Στην Ισπανία και τη Λας Πάλμας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χεφτέ Μπετανκόρ, με τον 33χρονο επιθετικό να επιστρέφει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο Ισπανός φορ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών με την ομάδα όπου ανδρώθηκε και αγωνίζεται στη La Liga 2. Να θυμίσουμε πως την περασμένη σεζόν ο Μπετανκόρ αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλμπαθέτε, έχοντας συνολικά 43 συμμετοχές και 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν λίγο καιρό ο ίδιος είχε δώσει μια συνέντευξη σε ισπανικό μέσο, όπου μεταξύ άλλων τόνισε πως θέλει να επιστρέψει στην ομάδα και να αγωνιστεί, κάτι που τελικά έγινε με την Λας Πάλμας να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα τον 32χρονο στράικερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Χεφτέ Μπετανκόρ (6/07/1993, Λας Πάλμας της Γκραν Κανάρια) επιστρέφει στον σύλλογο της γενέτειράς του, μετά από συμφωνία μεταγραφής με τον Ολυμπιακό, και θα υπερασπιστεί τα χρώματα της UD Λας Πάλμας για τις επόμενες τρεις σεζόν, μετά από μια μακρά καριέρα στο εθνικό και διεθνές ποδόσφαιρο.

Αφού ξεκίνησε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου του νησιού, ο Jefté πέρασε από τις ομάδες της Las Palmas Atlético πριν αναπτύξει μια μακρά καριέρα σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μια εμπειρία που του επέτρεψε να καθιερωθεί ως κορυφαίος επιθετικός.

Ο Jefté ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, το παιχνίδι του με την πλάτη προς το τέρμα, τη φυσική του δύναμη και την κινητικότητά του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλμπαθέτε BP, όπου έπαιξε σε 38 αγώνες πρωταθλήματος και 5 αγώνες του Κυπέλλου Ισπανίας, σημειώνοντας 18 γκολ.

Με την προσθήκη του, η UD Λας Πάλμας ενισχύεται με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει βαθύ αίσθημα σύνδεσης με το νησί και τον σύλλογο, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη νέα φάση με τον ενθουσιασμό να υπερασπιστεί τη κίτρινη φανέλα στην ομάδα της πατρίδας του».