Σύμφωνα με το talkSPORT, η UEFA σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να στηρίξει υποψήφιο για την προεδρία της FIFA κατά του Τζάνι Ινφαντίνο.

Την ώρα που ο Τζάνι Ινφαντίνο ονειρεύεται Παγκόσμιο Κύπελλο με 64 ομάδες, στους κύκλους της UEFA γίνεται κουβέντα για το ενδεχόμενο να βρεθεί ένας ικανός υποψήφιος που θα μπορέσει να κοντράρει τον πρόεδρο της FIFA στις επόμενες εκλογές.

Με τη δυσαρέσκεια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προς το πρόσωπο του Ελβετού να είναι γνωστή και να μεγαλώνει μετά την υπόθεση Μπάλογκαν, το talkSPORΤ αναφέρει ότι υπάρχουν σκέψεις να στηριχθεί ένας υποψήφιος που θα προσπαθήσει να φέρει την ανατροπή στον προεδρικό θώκο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το ενδεχόμενο να κατέβει στις εκλογές ο ίδιος ο Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν συγκεντρώνει πιθανότητες, με τον Σλοβένο να επιθυμεί να συνεχίσει στην ηγεσία της UEFA, ενώ ούτε ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφι φέρεται να ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

🚨 Exclusive: Growing support within UEFA to back a candidate to run against Gianni Infantino at the next presidential election.



Unlikely to be Aleksander Čeferin or Nasser Al-Khelaifi despite support for latter. Dariusz Mioduski floated by executives.https://t.co/XHfqwRWFwf July 14, 2026

Έτσι ένα άλλο όνομα που προκύπτει, είναι εκείνο του Ντάριους Μιοντούσκι, του Πολωνού ιδιοκτήτη και προέδρου της Λέγκια Βαρσοβίας, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της EFC, πίσω από τον ισχυρό άντρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Φυσικά, υποψήφιοι υπάρχουν και σε άλλες συνομοσπονδίες, με τον Καναδό πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, να φιλοδοξεί κάποια στιγμή να διεκδικήσει την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, κάτι που ισχύει και για τον ηγέτη της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, που όμως είναι στενός σύμμαχος του Ινφαντίνο και φαντάζει πιο πιθανό να περιμένει τις εκλογές του 2031.

Υπενθυμίζεται πως οι προσεχείς εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου 2027 στο Μαρόκο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, ήτοι τρεις μήνες πριν.