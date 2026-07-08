Ο Νιάρχος πήρε μεταγραφή στην Σλοβάτσκο

Στην Τσεχία και τη Σλοβάτσκο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Νιάρχος.

Μετά από έναν χρόνο στην Πολωνία και τη Βίσλα Πλοκ, ο Γιάννης Νιάρχος άλλαξε ξανά επαγγελματική στέγη. Ο 24χρονος Έλληνας φορ, που βρίσκεται στο εξωτερικό από το καλοκαίρι του 2020, ήτοι μία εξαετία, παρέμεινε στην κεντρική Ευρώπη, αλλά άλλαξε χώρα.

Εκείνος υπέγραψε συμβόλαιο με την τσεχική Σλοβάτσκο. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 20 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ παίζοντας συνολικά μόλις για κάτι παραπάνω από 800 λεπτά, ελέω και των δύο τραυματισμών, που τον ταλαιπώρησαν.

Η ανακοίνωση της Σλοβάτσκο

🇬🇷 Γιάννισ Νιαρχος εντάσσεται στην ομάδα στη Σλοβाकία 🇸🇮



Ο 24χρονος γιουρικος έχει εντάξει την προετοιμασία με την A- ομάδα του πρωταθλήματος στο προπονητικό табор στη Σλοβाकία.



Νιαρχος έρχεται μετά από μια περίοδο με την Πολωνική Wisła Płock. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έπαιξε επίσης στη Σλοβाकία, όπου φορούσε τη φανέλα της Senice, Zlatých Morců, DAC Dunajská Streda, Michalovce και Košice.



Έχει επίσης ξεκινήσει για την εθνική ομάδα της Γαλλίας κάτω από 21 ετών.



Οι συλλόγοι συμφωνούν σχετικά με τους όρους μεταγραφής και οι διοικητικές διαδικασίες τρέχουν αυτή τη στιγμή. ✍️