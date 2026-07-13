Παναγιώτης Μακρυνιώτης: «Η τεχνολογική υποδομή της Lenovo, είναι ο αόρατος πρωταγωνιστής του FIFA World Cup 2026»

Το FIFA World Cup 2026™ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και, πέρα από το αγωνιστικό του ενδιαφέρον, ως το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός στον κόσμο, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές αθλητικές διοργανώσεις.

Με 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες και δισεκατομμύρια φιλάθλους να παρακολουθούν τη δράση, η Lenovo, ως Επίσημος Τεχνολογικός Συνεργάτης της FIFA, βρίσκεται πίσω από την τεχνολογία που υποστηρίζει τις μεταδόσεις, το VAR, την ανάλυση των ομάδων και τη συνολική λειτουργία της διοργάνωσης.

Με τον Παναγιώτη Μακρυνιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, συζητήσαμε για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη το ποδόσφαιρο και γιατί το FIFA World Cup 2026™, powered by Lenovo AI, αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον του αθλήματος.

– Το FIFA World Cup 2026™ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Τι σημαίνει στην πράξη το γεγονός ότι η Lenovo είναι Official Technology Partner της FIFA;

Ο ρόλος μας ξεπερνά κατά πολύ μια απλή χορηγία. Η Lenovo παρέχει τη συνολική τεχνολογική υποδομή της διοργάνωσης. Μέσω των λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης που διαθέτει, συμβάλλει ώστε το FIFA World Cup™ να αποτελέσει την πιο τεχνολογικά εξελιγμένη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Υποστηρίζει τα data centers, τους servers, τις μεταδόσεις, τις επιχειρησιακές λειτουργίες αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ίδιες οι ομάδες.

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες της Lenovo –οι νέες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εμβληματικοί φορητοί υπολογιστές ThinkPad, τα tablets, τα smartphones Motorola και οι servers – συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων τόσο στα γήπεδα όσο και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις παγκοσμίως, ενώ προσφέρουν πιο προηγμένα εργαλεία ανάλυσης που κάνουν τα δεδομένα πιο προσβάσιμα σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ανά τον κόσμο.

– Ο φίλαθλος βλέπει κυρίως το VAR. Πώς αξιοποιείται όμως η τεχνολογία μέσα στον αγώνα;

Το VAR είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η Lenovo υποστηρίζει τεχνολογικά το οικοσύστημα της Hawk-Eye που χρησιμοποιεί η FIFA, επεξεργαζόμενη τεράστιους όγκους δεδομένων για την ημιαυτόματη ανίχνευση οφσάιντ, την τρισδιάστατη παρακολούθηση των ποδοσφαιριστών και τη δημιουργία των γραφικών που εμφανίζονται στις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Επίσης, καίριο σημείο της προετοιμασίας που κάναμε με την FIFA είναι ότι κάθε ποδοσφαιριστής διαθέτει πλέον το δικό του 3D Player Avatar, γεγονός που επιτρέπει την αναπαράσταση μιας φάσης από οποιαδήποτε γωνία. Έτσι, τόσο οι διαιτητές όσο και οι φίλαθλοι αποκτούν μια πολύ πιο καθαρή εικόνα για το πώς προκύπτει μια απόφαση, ειδικά στις οριακές φάσεις.

– Μία από τις καινοτομίες που συζητιούνται περισσότερο είναι το Referee View. Τι προσφέρει;

Το Referee View φέρνει τον θεατή μέσα στον αγώνα. Οι διαιτητές φορούν κάμερες που καταγράφουν τη δράση από τη δική τους οπτική γωνία και η τεχνητή νοημοσύνη της Lenovo σταθεροποιεί το βίντεο, μειώνοντας σημαντικά τους κραδασμούς. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ πιο ομαλή εικόνα που επιτρέπει στον φίλαθλο να δει μια φάση σχεδόν όπως την είδε ο ίδιος ο διαιτητής.

– Πώς βοηθά η τεχνητή νοημοσύνη τις ίδιες τις ομάδες κατά τη διάρκεια του FIFA World Cup 2026™;

Το FIFA AI Pro είναι ένας ΑΙ assistant που αναλύει εκατομμύρια ποδοσφαιρικά δεδομένα και αξιολογεί περισσότερους από 2.000 δείκτες απόδοσης. Οι προπονητές αναλύουν τους αντιπάλους και δοκιμάζουν διαφορετικά αγωνιστικά σενάρια, ενώ οι αναλυτές εντοπίζουν «μοτίβα» -δηλαδή τακτικές ή αδύναμα σημεία του αντιπάλου- μέσα από πραγματικές φάσεις αγώνων. Παράλληλα, κάθε ποδοσφαιριστής λαμβάνει προσωποποιημένη ανάλυση της απόδοσής του. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα σε όλες τις εθνικές ομάδες, μειώνοντας το αγωνιστικό χάσμα ανάμεσα στις παραδοσιακές ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις και τις μικρότερες ποδοσφαιρικές χώρες.

Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος Lenovo Ελλάδας και Κύπρου

– Πίσω από όλα αυτά υπάρχει και το Intelligent Command Center. Ποιος είναι ο ρόλος του κατά τη διάρκεια του FIFA World Cup 2026™;

Το Intelligent Command Center είναι το κεντρικό κέντρο ελέγχου της διοργάνωσης. Συγκεντρώνει δεδομένα από τα στάδια, τις μεταδόσεις, τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τις υποδομές της FIFA, προσφέροντας μια ενιαία εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε ζήτημα, οι υπεύθυνοι μπορούν να το εντοπίσουν άμεσα και να αντιδράσουν πολύ πιο γρήγορα. Ουσιαστικά λειτουργεί ως το «νευρικό σύστημα» του FIFA World Cup 2026™, συντονίζοντας τα πάντα πίσω από τα φώτα των γηπέδων.

– Τελικά, ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βιώνει σήμερα ο φίλαθλος παρακολουθώντας το FIFA World Cup 2026™ με την Lenovo ως Official Technology Partner;

Οι μεταδόσεις είναι πιο διαδραστικές, οι αποφάσεις του VAR γίνονται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη διαφάνεια, οι επαναλήψεις είναι πιο ακριβείς και η συνολική εμπειρία παρακολούθησης πιο καθηλωτική. Tο ποδόσφαιρο γίνεται πιο δίκαιο, πιο γρήγορο και πιο απολαυστικό για όλους.

Το FIFA World Cup 2026™ δείχνει στην πράξη πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Οι ίδιες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που χρειάζονται μεγαλύτερη ταχύτητα, αξιοπιστία και έξυπνη διαχείριση δεδομένων.