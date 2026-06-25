Απουσία φιλάθλων θα διεξαχθούν τα ντέρμπι ανάμεσα στη Σταντάρ Λιέγης και τη Σαρλερουά την αγωνιστική περίοδο 2026/27, απόφαση που πάρθηκε μετά τα σόβαρα επεισόδια του τελευταίου ματς.

Σε μια ιδιαίτερα αυστηρή απόφαση προχώρησε η Βελγική λίγκα, καθώς το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα τη Σταντάρ Λιέγης και τη Σαρλερουά τη σεζόν που μας έρχεται θα γίνεται χωρίς την παρουσία οπαδών στις εξέδρες.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει ρεπορτάζ της «Sporza», η απόφαση αυτή πάρθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των φιλάθλων αλλά και την καταδίκη συμπεριφορών που αμαυρώνουν το ποδόσφαιρο και δεν έχουν θέση στα γήπεδα. Μέτρο φυσικά που είναι άμεση συνέπεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν στο τελευταίο «Choc Wallon», το μεγάλο ντέρμπι της Βαλλονίας, το οποίο ξέφυγε μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Αξίζει να θυμίσουμε πως στο τελευταίο τους ματς η Σαρλερουά είχε φύγει νικήτρια από τη Λιέγη με 2-0, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο όνειρος της Ευρώπης για τη Σταντάρ. Ωστόσο, δυστυχώς η ένταση δεν έμεινε μόνο στις γραμμές του γηπέδου. Οι πανηγυρισμοί των φιλοξενούμενων προκάλεσαν αντιδράσεις στις εξέδρες, ενώ σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, τρεις παίκτες της Σαρλερουά έκαναν χειρονομίες προς τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Δείτε video από τα περιστατικά πέρσι:

🇧🇪 Chaos in Liege last night, as Standard Liege lads captured a Charleroi flag from the players after the match 👀 pic.twitter.com/T23AyBMcbM — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 24, 2026

Η κατάσταση ξέφυγε για τα καλά όμως όταν φίλαθλος της Σταντάρ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να αφαιρέσει σημαία της Σαρλερουά. Ωστόσο το άσχημο αυτό σκηνικό συνεχίστηκε όταν εκατοντάδες φίλοι της Σταντάρ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας σκηνές που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου!

Έτσι αποφασίστηκε τα ματς νέας σεζόν θα γίνουν χωρίς θεατές, και ακόμη την αγωνιστική περίοδο 2027/28 θα επιτρέπεται η παρουσία μόνο των οπαδών του γηπεδούχου.