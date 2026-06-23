Ψάχνει αντίδραση η Πορτογαλία, για την πρόκριση η Αγγλία!

Όσο περνάνε οι ημέρες τα πράγματα γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρα στους ομίλους του Μουντιάλ και με την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής θα υπάρξει ακόμα καλύτερη εικόνα.

Η Πορτογαλία ψάχνει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και ευελπιστεί ότι θα την πάρει απέναντι στο Ουζμπεκιστάν. Οι Ίβηρες δεν είχαν την απόδοση που ήθελαν στην αναμέτρηση με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έμειναν στο 1-1 και προβλημάτισαν με την εικόνα τους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δέχτηκε δριμεία κριτική για την εικόνα του και τώρα θέλει να δώσει απαντήσεις. Η Πορτογαλία είναι το μεγάλο φαβορί και το Ακριβές Σκορ 1-0, 2-0, 3-0, είναι σε απόδοση 2.61 στην Ενισχυμένη της Novibet.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κολομβία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μετά την επιτυχημένη τους πρεμιέρα και τη νίκη με 3-1 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, οι Κολομβιανοί στοχεύουν στο 2 στα 2 κάτι που θα τους κάνει το φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου.

Οι Κονγκολέζοι βέβαια με το ματς που έκαναν απέναντι στους Πορτογάλους, έχουν δικαίωμα να πιστεύουν σε νέα έκπληξη. Διαθέτουν ένα αξιόλογο σύνολο και δεν θα φοβηθούν την αντίπαλό τους. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 2.35 στη Novibet.

Στον 12ο όμιλο της διοργάνωσης, η Αγγλία φρόντισε να δείξει από νωρίς ποιος θα είναι το αφεντικό. Επικράτησε με 4-2 της Κροατίας στην πρεμιέρα και τώρα έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στην Γκάνα. Ο Χάρι Κέιν με δύο γκολ ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και οι Άγγλοι βασίζουν τις περισσότερες ελπίδες τους πάνω του.

Η Γκάνα είναι μία ομάδα που μπορεί να βάλει δύσκολα στην Αγγλία, αν και η εικόνα της με αντίπαλο τον Παναμά δεν ήταν τόσο πειστική. Πήρε μεν τη νίκη στο τέλος (1-0), όμως απειλήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις. Το να σκοράρει ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά είναι σε απόδοση 4.00 στη Novibet.

O Παναμάς και η Κροατία είναι οι δύο ομάδες χωρίς βαθμό και τώρα έρχονται αντιμέτωπες. Οι Κροάτες είχαν δύσκολη αποστολή, θέλουν την πρώτη τους νίκη που θα τους φέρει και σε τροχιά πρόκρισης.

Από την άλλη ο Παναμάς έδειξε σαφώς καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με την προηγούμενη του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά και πάλι θα αποτελέσει έκπληξη αν πάρει αποτέλεσμα από την Κροατία. Το No Goal είναι σε απόδοση 1.85 στη Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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