Στα 42 του χρόνια ο Τιάγκο Σίλβα επέστρεψε στη Φλουμινενσε για τρίτη φορά, με τον σύλλογο να κάνει γνωστή την είδηση μέσω ανακοίνωσης.

Στα... πάτρια εδάφη επιστρέφει ο Τιάγκο Σίλβα, όντας 42 ετών πιθανότατα για να «κρεμάσει» τα παπούτσια του. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός ανακοινώθηκε από την Φλουμινένσε, καθώς δεν ανανέωσε με την Πόρτο και γύρισε στην ομάδα που αγάπησε από παιδί.

Αναλυτικότερα ο ο 42χρονος αμυντικός μετά τον 33ο τίτλο της καριέρας του πανηγύρισε με τους Δράκους επέστρεψε στη Φλουμινένσε για τρίτη φορά στην καριέρα του. Τη φανέλα του συλλόγου φόραγε για δύο χρόνια (2007-9) και μετά για ακόμη έναν χρόνο (2024-25). Συνολικά ο Τιάγκο Σίλβα που θεωρείται και όχι άδικα ένας από τους καλύτερους αμυντικούς μέτρησε 186 εμφανίσεις με απολογισμό 18 γκολ και 5 ασιστ.



Ο σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου στόπερ που μεταξύ άλλων έχει φορέσει τις φανέλες Μίλαν, Τσέλσι και Παρί Σε ζερμεν.