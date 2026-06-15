Απίστευτη εισήγηση Ινφαντίνο: Πρότεινε ματς ανάμεσα σε Παλαιστίνη και Ισραήλ σε αναπτυξιακό τουρνουά της FIFA!

Απίστευτη εισήγηση Ινφαντίνο: Πρότεινε ματς ανάμεσα σε Παλαιστίνη και Ισραήλ σε αναπτυξιακό τουρνουά της FIFA!

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο πρότεινε ως μέσο «συμφιλίωσης» ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη ένα ματς που θα ανοίξει την αυλαία στο νέο τουρνουά Κ15 της FIFA.

Η FIFA πρότεινε γίνει εναρκτήριος αγώνας για νέο φεστιβάλ ποδοσφαίρου των Κ15, με αντίπαλες ομάδες την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

Η διοργάνωση αυτή θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.

Η πρωτοβουλία για αυτό το ματς ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic το βλεπει ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες.

Θυμόμαστε ότι στο ετήσιο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να συμμετέχει στη φωτογράφιση με τους ομολόγους του διαμαρτυρόμενος για τη γενοκτονία που γίνεται στην χώρα του.

 

Η ισραηλινή ομοσπονδία έχει δηλώσει πως είναι ανοιχτή στο να γίνει αυτό το ματς, ενώ η παλαιστινιακή πλευρά δεν έχει σχολιάσει την πρόταση.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα