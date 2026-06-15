Απίστευτη εισήγηση Ινφαντίνο: Πρότεινε ματς ανάμεσα σε Παλαιστίνη και Ισραήλ σε αναπτυξιακό τουρνουά της FIFA!

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο πρότεινε ως μέσο «συμφιλίωσης» ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη ένα ματς που θα ανοίξει την αυλαία στο νέο τουρνουά Κ15 της FIFA.

Η FIFA πρότεινε γίνει εναρκτήριος αγώνας για νέο φεστιβάλ ποδοσφαίρου των Κ15, με αντίπαλες ομάδες την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

Η διοργάνωση αυτή θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.

Η πρωτοβουλία για αυτό το ματς ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic το βλεπει ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες.

Θυμόμαστε ότι στο ετήσιο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να συμμετέχει στη φωτογράφιση με τους ομολόγους του διαμαρτυρόμενος για τη γενοκτονία που γίνεται στην χώρα του.

Η ισραηλινή ομοσπονδία έχει δηλώσει πως είναι ανοιχτή στο να γίνει αυτό το ματς, ενώ η παλαιστινιακή πλευρά δεν έχει σχολιάσει την πρόταση.