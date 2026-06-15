Απίστευτη εισήγηση Ινφαντίνο: Πρότεινε ματς ανάμεσα σε Παλαιστίνη και Ισραήλ σε αναπτυξιακό τουρνουά της FIFA!
Η FIFA πρότεινε γίνει εναρκτήριος αγώνας για νέο φεστιβάλ ποδοσφαίρου των Κ15, με αντίπαλες ομάδες την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.
Η διοργάνωση αυτή θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.
Η πρωτοβουλία για αυτό το ματς ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic το βλεπει ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες.
Θυμόμαστε ότι στο ετήσιο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να συμμετέχει στη φωτογράφιση με τους ομολόγους του διαμαρτυρόμενος για τη γενοκτονία που γίνεται στην χώρα του.
Η ισραηλινή ομοσπονδία έχει δηλώσει πως είναι ανοιχτή στο να γίνει αυτό το ματς, ενώ η παλαιστινιακή πλευρά δεν έχει σχολιάσει την πρόταση.
FIFA is proposing that the opening match of their inaugural under-15s football festival should be Israel against Palestine.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 15, 2026
The new tournament is set to take place in the United States in September and is open to all 211 of FIFA’s member associations, including Russia.
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