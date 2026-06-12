Η Βοσνία που κρύβει κινδύνους και οι καυτοί οικοδεσπότες!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ήδη ξεκινήσει και απασχολεί τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους όλου του κόσμου.

Μετά το Μεξικό, είναι η σειρά και των άλλων δύο διοργανωτών να μπουν στο γήπεδο σε δύο άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Ο Καναδάς υποδέχεται στο Τορόντο τη Βοσνία και είναι το φαβορί για να πάρει τη νίκη. Ο ενθουσιασμός στην πλευρά των γηπεδούχων είναι μεγάλος και άπαντες ευελπιστούν σε μία πρόκριση, η οποία δεν έχει έρθει σε κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Από την άλλη η Βοσνία, κατέθεσε ήδη τα διαπιστευτήριά της καθώς άφησε εκτός Μουντιάλ την Ιταλία και έδειξε ότι δεν φοβάται καμία ομάδα. Θα είναι ένας σκληρός αντίπαλος για όλους και το G/G προσφέρεται σε απόδοση 2.04 στη Novibet.

Οι γηπεδούχοι έχουν τον ρόλο του φαβορί και λόγω της έδρας αλλά οι φιλοξενούμενοι αποδεδειγμένα αποτελούν μία ομάδα που δεν είναι εύκολο να την κερδίσεις. Λίγο αργότερα, οι ΗΠΑ κάνουν το δικό τους ντεμπούτο φιλοξενώντας στην Καλιφόρνια την Παραγουάη.

Η δίψα για διάκριση και οι απαιτήσεις είναι αυξημένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν ξεκάθαρους στόχους στη διοργάνωση. Αρχικά θέλουν να πάρουν την πρόκριση και έπειτα να κοιτάξουν ψηλότερα. Με τον Ποτσετίνο στον πάγκο και παίκτες όπως οι Πούλισικ και ΜακΚένι, η μία εκ των διοργανωτών πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει μακριά. Η νίκη της απέναντι στην Παραγουάη είναι σε απόδοση 2.03 στη Novibet.

Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα της Βορείου Αμερικής στηρίζεται αρκετά στο σκληροτράχηλο παιχνίδι της και στην προσωπικότητα που βγάζει στο γήπεδο. Μπορεί να μην έχει κάποιο μεγάλο αστέρι αλλά είναι ένα σύνολο που αμύνεται καλά και βγάζει ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ειδικά σε μία πρεμιέρα μπορεί να είναι ακόμα πιο προσεκτική και το Under 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.63 στη Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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