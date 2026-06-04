Socca Youth: Ακαδημίες από όλη την Ελλάδα έζησαν μια μαγική εμπειρία

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Socca Youth, που διεξήχθη στο Λουτράκι με τη συμμετοχή ακαδημιών από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη έως τη Φλώρινα.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του θρύλου του Ελληνικού Ποδοσφαίρου Τάκη Φύσσα, ο οποίος συνομίλησε με τα παιδιά, μοιράστηκε εμπειρίες από την καριέρα του, υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με τους συμμετέχοντες ενώ συμμετείχε ενεργά και στο σεμινάριο των ποπονητών.

Για τρεις ημέρες, οι ομάδες αγωνίστηκαν στις κατηγορίες Κ10, Κ11/12Β και Κ12, με τη διοργάνωση να ξεκινά από τη φάση των ομίλων και να κορυφώνεται με τις νοκ άουτ αναμετρήσεις που ανέδειξαν τους πρωταθλητές.

Στην Κ10, ο Πυρρίχιος Ασπρόπυργου προκρίθηκε στον τελικό μετά τη νίκη με 5-1 απέναντι στη Soccer Stars Λουτρακίου, ενώ ο ΟΦΗ Ρεθύμνου επικράτησε με 3-0 του Απόλλωνα Αγίου Ιωάννη Χανίων. Στον τελικό, ο Πυρρίχιος κατέκτησε τον τίτλο της κατηγορίας.

Στην Κ11/12Β, οι Δαβουρλής, Παλληξουριακός, Ερμής Πύργου και Απόλλων Αγίου Ιωάννη Χανίων έφτασαν στην τελική τετράδα. Ο τελικός κρίθηκε στα πέναλτι, όπου ο Ερμής Πύργου νίκησε τον Παλληξουριακό και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στην Κ12, η Ακαδημία Δίας Πάτρας προκρίθηκε στον τελικό με νίκη 3-0 επί των Ελπίδων Αγρινίου, ενώ ο Αστέρας Ρεθύμνου πέρασε στον τελικό μέσω πέναλτι απέναντι στις Σελλάδες. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε με 4-2 στον τελικό και κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις σε αθλητές, προπονητές, γονείς και διοργανωτές, αναδεικνύοντας τις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και της χαράς του παιχνιδιού.