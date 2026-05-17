Για πρώτη φορά μετά το 1991, η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Ρουμανία.

Σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η σεζόν ολοκληρώθηκε με μια ομάδα που είχε χρόνια να ανέβει στην κορυφή, να κατακτά τον τίτλο. Αυτό συνέβη στη Ρουμανία, με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα να στέφεται πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά το 1991!

Η ομάδα του Φιλίπε Κοέλιο διέλυσε με 5-0 την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ στο ντέρμπι κορυφής των playoffs της Liga l και εξασφάλισε την πρωτιά μία αγωνιστική πριν το φινάλε, με το πρωτάθλημα αυτό να είναι το πέμπτο στην ιστορία του κλαμπ.

Κάπως έτσι, η Κραϊόβα εξασφάλισε το εισιτήριο για τον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League, μετέχοντας στον θεσμό για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1981/82, όταν είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.