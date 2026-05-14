Η Αλουμίνιτζ του Στέφανου Ευαγγέλου επικράτησε με 1-0 της Μπρίνιε στον τελικό και κατέκτησε το κύπελλο Σλοβενίας για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ακόμα ένα μετάλλιο προσέθεσε στην τροπαιοθήκη του ο Στέφανος Ευαγγέλου που πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλλου Σλοβενίας με τη φανέλα της Αλουμίνιτζ.

Στον μεγάλο τελικό του θεσμού, η ομάδα του επιβλήθηκε της Μπρίνιε με 1-0, με τον σύλλογο να σηκώνει για πρώτη φορά στην ιστορία της την κούπα της διοργάνωσης.

Αυτό είναι το τέταρτο τρόπαιο στην επαγγελματική πορεία του Έλληνα στόπερ, ο οποίος έχει πάρει με τη Σερίφ Τιρασπόλκι ένα ακόμα κύπελλο στη Μολδαβία το 2023.

Ο ίδιος μετακόμισε στην Αλουμίνιτζ τον περασμένο Φεβρουάριο, προερχόμενος από την ουγγρική Νίρεγκχαζα και πλέον μετρά 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα μοιράσει μια ασίστ.