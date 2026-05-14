Ευαγγέλου: Κατέκτησε το κύπελλο Σλοβενίας με την Αλουμίνιτζ
Ακόμα ένα μετάλλιο προσέθεσε στην τροπαιοθήκη του ο Στέφανος Ευαγγέλου που πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλλου Σλοβενίας με τη φανέλα της Αλουμίνιτζ.
Στον μεγάλο τελικό του θεσμού, η ομάδα του επιβλήθηκε της Μπρίνιε με 1-0, με τον σύλλογο να σηκώνει για πρώτη φορά στην ιστορία της την κούπα της διοργάνωσης.
Αυτό είναι το τέταρτο τρόπαιο στην επαγγελματική πορεία του Έλληνα στόπερ, ο οποίος έχει πάρει με τη Σερίφ Τιρασπόλκι ένα ακόμα κύπελλο στη Μολδαβία το 2023.
Ο ίδιος μετακόμισε στην Αλουμίνιτζ τον περασμένο Φεβρουάριο, προερχόμενος από την ουγγρική Νίρεγκχαζα και πλέον μετρά 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα μοιράσει μια ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.