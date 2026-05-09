Ο Αντρέα Μασιέλο κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια εγκαίρως, προκειμένου να μην χρειαστεί να παίξει ενάντια στην Μπάρι.

Σε ηλικία 40 ετών και μετά από 23 χρόνια καριέρας, ο Αντρέα Μασιέλο ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, παρότι η ομάδα του, Σουντιρόλ, έχει μπροστά της δύο κρίσιμα ματς για την παραμονή της στη Serie B.

Βλέπετε, ο σύλλογος από το Μπολζάνο θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ την Μπάρι, μία ομάδα για τους οπαδούς της οποίας, ο Μασιέλο είναι persona non grata... Κι αυτό γιατί το 2011, όταν φορούσε τη φανέλα της, ο παλαίμαχος, πλέον, αμυντικός, είχε πετύχει σκόπιμα αυτογκόλ σε αγώνα με τη Λέτσε, έχοντας δεχτεί να... στήσει την ομάδα του για 50.000€!

Ο 40χρονος σήμερα Ιταλός είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό 22 μηνών αφότου είχε δηλώσει ένοχος, με την προδοσία του να μην συγχωρείται ποτέ στο Μπάρι. Μετά την επιστροφή του στην ενεργό δράση, ο Μασιέλο αγωνίστηκε σε Αταλάντα, Τζένοα και εσχάτως Σουντιρόλ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια απείχε από τους αγώνες ενάντια στην Μπάρι, την οποία δεν αντιμετώπισε ποτέ!