Ιταλία: Ο Μασιέλο αποσύρθηκε πρόωρα για να μην αντιμετωπίσει την Μπάρι
Σε ηλικία 40 ετών και μετά από 23 χρόνια καριέρας, ο Αντρέα Μασιέλο ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, παρότι η ομάδα του, Σουντιρόλ, έχει μπροστά της δύο κρίσιμα ματς για την παραμονή της στη Serie B.
Βλέπετε, ο σύλλογος από το Μπολζάνο θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ την Μπάρι, μία ομάδα για τους οπαδούς της οποίας, ο Μασιέλο είναι persona non grata... Κι αυτό γιατί το 2011, όταν φορούσε τη φανέλα της, ο παλαίμαχος, πλέον, αμυντικός, είχε πετύχει σκόπιμα αυτογκόλ σε αγώνα με τη Λέτσε, έχοντας δεχτεί να... στήσει την ομάδα του για 50.000€!
Ο 40χρονος σήμερα Ιταλός είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό 22 μηνών αφότου είχε δηλώσει ένοχος, με την προδοσία του να μην συγχωρείται ποτέ στο Μπάρι. Μετά την επιστροφή του στην ενεργό δράση, ο Μασιέλο αγωνίστηκε σε Αταλάντα, Τζένοα και εσχάτως Σουντιρόλ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια απείχε από τους αγώνες ενάντια στην Μπάρι, την οποία δεν αντιμετώπισε ποτέ!
Il difensore Andrea #Masiello ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 40 anni con effetto immediato. Salterà il doppio spareggio Playout tra il suo #Sudtirol e il #Bari sua ex squadra. #calciomercato pic.twitter.com/rXhjxCFjKu— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 9, 2026
