Σοκαριστικές σκηνές βίας στην Κολομβία με αποτέλεσμα τη ματαίωση της αναμέτρησης για το Copa Libertadores ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν και τη Φλαμένγκο.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν για ακόμα μια φορά στο Copa Libertadores και συγκεκριμένα στο στάδιο «Atanasio Girardot» το βράδυ της Πέμπτης (7/5).Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν και τη Φλαμένγκο διακόπηκε οριστικά μόλις λίγα λεπτά μετά τη σέντρα και στη συνέχεια ακολούθησαν εικόνες ντροπής.

Η ένταση ξεκίνησε σχεδόν με το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή, όταν οι οργανωμένοι των γηπεδούχων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη διοίκηση πετώντας μέσα στο γήπεδο φωτοβολίδες. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε προκαλούσε τον κόσμο της ομάδας κάνοντας χειρονομίες προς την εξέδρα, κάτι που έβαλε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα με οπαδούς να σπάνε τα κιγκλιδώματα και να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ δεκάδες αντικείμενα εκτοξεύονταν προς τους παίκτες των δύο ομάδων.

Στις κερκίδες ξέσπασαν άγριοι καυγάδες, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει για να προλάβει τα χειρότερα, ενώ έγινε και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Υπό αυτές τις συνθήκες η ασφάλεια των αθλητών ήταν αδύνατο να διασφαλιστεί, επομένως ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι κι έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε αργότερα την οριστική αναβολή της αναμέτρησης.

Εικόνες χάους από τις τουαλέτες του γηπέδου, οι οποίες καταστράφηκαν εντελώς, ενώ τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στον προαύλιο χώρο του «Atanasio Girardot».

Caos en el Atanasio Girardot. Apenas un minuto después del pitazo inicial, el esperado duelo de Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido. La interrupción se debió a las protestas de las barras del cuadro local, que desde las tribunas manifestaron… — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 8, 2026

🚨 Así ficaram os banheiros do Setor Norte do estádio Atanasio Girardot após protesto dos torcedores do Independiente Medellín no jogo (cancelado) contra o Flamengo.



