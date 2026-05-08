Κολομβία: Ντου των οπαδών της Ιντεπεντιέντε στο γήπεδο και αναβολή του ματς με τη Φλαμένγκο

Κολομβία: Ντου των οπαδών της Ιντεπεντιέντε στο γήπεδο και αναβολή του ματς με τη Φλαμένγκο

Κολομβία: Ντου των οπαδών της Ιντεπεντιέντε στο γήπεδο και αναβολή του ματς με τη Φλαμένγκο

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σοκαριστικές σκηνές βίας στην Κολομβία με αποτέλεσμα τη ματαίωση της αναμέτρησης για το Copa Libertadores ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν και τη Φλαμένγκο.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν για ακόμα μια φορά στο Copa Libertadores και συγκεκριμένα στο στάδιο «Atanasio Girardot» το βράδυ της Πέμπτης (7/5).Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν και τη Φλαμένγκο διακόπηκε οριστικά μόλις λίγα λεπτά μετά τη σέντρα και στη συνέχεια ακολούθησαν εικόνες ντροπής.

Η ένταση ξεκίνησε σχεδόν με το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή, όταν οι οργανωμένοι των γηπεδούχων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη διοίκηση πετώντας μέσα στο γήπεδο φωτοβολίδες. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε προκαλούσε τον κόσμο της ομάδας κάνοντας χειρονομίες προς την εξέδρα, κάτι που έβαλε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα με οπαδούς να σπάνε τα κιγκλιδώματα και να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ δεκάδες αντικείμενα εκτοξεύονταν προς τους παίκτες των δύο ομάδων.

Στις κερκίδες ξέσπασαν άγριοι καυγάδες, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει για να προλάβει τα χειρότερα, ενώ έγινε και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Υπό αυτές τις συνθήκες η ασφάλεια των αθλητών ήταν αδύνατο να διασφαλιστεί, επομένως ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι κι έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε αργότερα την οριστική αναβολή της αναμέτρησης.

 

Εικόνες χάους από τις τουαλέτες του γηπέδου, οι οποίες καταστράφηκαν εντελώς, ενώ τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στον προαύλιο χώρο του «Atanasio Girardot».

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα