Μικρή διακοπή σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ροσάριο Σεντράλ με την Τίγκρε, λόγω της... εισβολής ενός σκύλου!

Ούτε 15 λεπτά αφότου ξεκίνησε, η αναμέτρηση της Ροσάριο Σεντράλ με την Τίγκρε στην Αργεντινή χρειάστηκε να διακοπεί, ωστόσο ο λόγος δεν ήταν και τόσο κακός... Βλέπετε, η δράση σταμάτησε για λίγα λεπτά επειδή ένας σκύλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο! Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων προσπαθούσαν μάταια να τον πιάσουν προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας, την ώρα που οι οπαδοί των αποθέωναν σε κάθε... προσποίηση, σε ένα από τα πιο όμορφα σκηνικά του Σαββατοκύριακου. Εντέλει υπάλληλοι του γηπέδου κατάφεραν να ελέγξουν το συμπαθέστατο τετράποδο μετά από περίπου ένα πεντάλεπτο, με τη δράση να επανεκκινεί.