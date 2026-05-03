Αργεντινή: Σκύλος έκανε ντου σε αγώνα και αποθεώθηκε
Ούτε 15 λεπτά αφότου ξεκίνησε, η αναμέτρηση της Ροσάριο Σεντράλ με την Τίγκρε στην Αργεντινή χρειάστηκε να διακοπεί, ωστόσο ο λόγος δεν ήταν και τόσο κακός... Βλέπετε, η δράση σταμάτησε για λίγα λεπτά επειδή ένας σκύλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο! Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων προσπαθούσαν μάταια να τον πιάσουν προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας, την ώρα που οι οπαδοί των αποθέωναν σε κάθε... προσποίηση, σε ένα από τα πιο όμορφα σκηνικά του Σαββατοκύριακου. Εντέλει υπάλληλοι του γηπέδου κατάφεραν να ελέγξουν το συμπαθέστατο τετράποδο μετά από περίπου ένα πεντάλεπτο, με τη δράση να επανεκκινεί.
En pleno Rosario Central - Tigre se metió un perro a la cancha y les pegó un baile descomunal a todos los que lo quisieron agarrar— SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) May 3, 2026
Los dejó desparramados mientras los hinchas de Central cantan el “OLE” jajajaja, momentazo pic.twitter.com/rglSJDaeuF
