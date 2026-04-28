Την περίπτωση του Ματίας Αλμέιδα για τον πάγκο της εξετάζει η διοίκηση της Κρουζ Αζούλ, όμως μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Κρουζ Αζούλ μετά από μια σειρά από ανεπιτυχείς αποτελέσματα αποφάσισε να απολύσει τον Νικολάς Λαρκαμόν μόλις έναν αγώνα πριν από την έναρξη της Λιγκίγια. Τη θέση του στον πάγκο πήρε ο άλλοτε στόπερ της ομάδας Ζοέλ Ουίκι ως υπηρεσιακός προπονητή. Σύμφωνα με ρεπορταζ από το Μεξικό έχουν γίνει κινήσεις για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας ο Ματίας Αλμέιδα.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορταζ, ο Αθλητικός Διευθυντής της Κρουζ Αζούλ εργάζεται ήδη για να βρει τον νέο πρόσωπο για τον πάγκο της ομάδας. Πηγές κάνουν λόγω ότι η Κρουζ Αζούλ έχει ήδη μιλήσει με τον Ματίας Αλμέιδα ,που το όνομα του «παίζει» πολύ στο Μεξικό. Καθώς ο Πελάδο είχε οδηγήσει την Γουαδαλαχάρα που πάλευε για την ζωή της και στη συνέχεια κατέκτησε τα πάντα: Liga MX, Concacaf Champions League, Copa MX και Supercopa MX. Ωστόσο η απόκτηση του άλλοτε τεχνικού της ΑΕΚ μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι.

Χαρακτηριστικά το δημοσίευμα αναφέρει για τον Αλμέιδα ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα μετά την απόλυσή του από τη Σεβίλλη , εξακολουθεί να περιμένει μια νέα ευκαιρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ότι περιμένει επίσης μια προσφορά από τον Ραγιάδος του Μοντερέι.

Να θυμίσουμε πως ρεπορταζ που έχουν βγει στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι η Μοντερεέι κατέθεσε πρόταση που αγγίζει τα 1. 8 εκατομμύρια ευρώ για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.