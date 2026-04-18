«Υποψήφιοι οι Αλμέιδα και Ντιέγκο Αλόνσο για τον πάγκο της Αμέρικα»

Δημοσίευμα από το Μεξικό βάζει στο κάδρο τους Ματίας Αλμέιδα και Ντιέγκο για τον πάγκο της Κλαμπ Αμέρικα!

Η απογοητευτική πορεία της Κλαμπ Αμέρικα στο Μεξικό φαίνεται πως φέρνει εξελίξεις και αλλαγές στον πάγκο του κλαμπ, με το «FOX Sports» να φέρνει στο προσκήνιο δυο ονόματα με ελληνικό παρελθόν για την επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία.

Οι άνθρωποι του κλαμπ έχουν εστιάσει σε ονόματα από τη Λατινική Αμερική ώστε να αντικαταστήσουν τον Αντρέ Ζαρντίν, μεταξύ των οποίων και ο Ματίας Αλμέιδα με τον Ντιέγκο Αλόνσο.

Οι δυο προπονητές που πέρασαν από τη χώρα μας για χάρη των ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα βρίσκονται στη λίστα που εξετάζει ο μεξικανικός σύλλογος, ο οποίος σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση αγωνιστική ανάκαμψη θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του Ζαρντίν.

Σε ό,τι αφορά τον Αλμέιδα πάντως, η Κλαμπ Αμέρικα δεν παίζει μόνη της! Η Μοντερέι συγκεκριμένα φέρεται να έχει εκφράσει με τη σειρά της έντονο ενδιαφέρον για τον Αργεντινό τεχνικό, όπως και η Κρουζ Αζούλ που τον έχει ψηλά στη λίστα της.