«Υποψήφιοι οι Αλμέιδα και Ντιέγκο Αλόνσο για τον πάγκο της Αμέρικα»
Η απογοητευτική πορεία της Κλαμπ Αμέρικα στο Μεξικό φαίνεται πως φέρνει εξελίξεις και αλλαγές στον πάγκο του κλαμπ, με το «FOX Sports» να φέρνει στο προσκήνιο δυο ονόματα με ελληνικό παρελθόν για την επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία.
Οι άνθρωποι του κλαμπ έχουν εστιάσει σε ονόματα από τη Λατινική Αμερική ώστε να αντικαταστήσουν τον Αντρέ Ζαρντίν, μεταξύ των οποίων και ο Ματίας Αλμέιδα με τον Ντιέγκο Αλόνσο.
Οι δυο προπονητές που πέρασαν από τη χώρα μας για χάρη των ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα βρίσκονται στη λίστα που εξετάζει ο μεξικανικός σύλλογος, ο οποίος σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση αγωνιστική ανάκαμψη θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του Ζαρντίν.
Σε ό,τι αφορά τον Αλμέιδα πάντως, η Κλαμπ Αμέρικα δεν παίζει μόνη της! Η Μοντερέι συγκεκριμένα φέρεται να έχει εκφράσει με τη σειρά της έντονο ενδιαφέρον για τον Αργεντινό τεχνικό, όπως και η Κρουζ Αζούλ που τον έχει ψηλά στη λίστα της.
MATÍAS ALMEYDA Y DIEGO ALONSO ENTRE LOS POSIBLES CANDIDATOS A SUSTITUIR A ANDRÉ JARDINE 😨 #FSRadioMX | De acuerdo con @crh_oficial los D.T. sudamericanos están siendo visoreados por la directiva americanista en caso de que los resultados continúen sin darse en el Nido pic.twitter.com/QJWGH6Sp2S— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.