Ελβετία: Η αντίδραση παίκτη που χόρευε στον ρυθμό συνθήματος αντιπάλων
Την ώρα που η Τουν πάει καρφί για έναν ιστορικό τίτλο στην Ελβετία, οι άλλοτε πανίσχυρες Βασιλεία και Γιουνγκ Μπόις παλεύουν έστω για να βγουν στην Ευρώπη, με το πρόσφατο μεταξύ τους 3-3 να κάνει χαλάστρα σε αμφότερες.
Κατά τη διάρκεια του χορταστικού ντέρμπι δε, καταγράφηκε και ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό, με πρωταγωνιστή τον Κρις Μπεντιά. Ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων έκανε ζέσταμα και φάνηκε να απολαμβάνει τον ρυθμό των συνθημάτων των οπαδών της Βασιλείας, μέχρι να αντιληφθεί ότι τον έπαιρνε η κάμερα! Ακολούθησε μια άκρως αμήχανη στιγμή, με την έκφραση του Ιβοριανού επιθετικού να είναι χαρακτηριστική και να γίνεται, αναμενόμενα, viral.
Chris Bedia of Young Boys vibing with the choir of opposition fans before realising that the camera is on him.
by u/Sparky-moon in soccer
