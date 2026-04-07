Μία αμήχανη στιγμή έζησε ποδοσφαιριστής της Γιουνγκ Μπόις, όταν αντιλήφθηκε πως η κάμερα τον έπιασε να κουνιέται ρυθμικά σε σύνθημα των οπαδών της Βασιλείας.

Την ώρα που η Τουν πάει καρφί για έναν ιστορικό τίτλο στην Ελβετία, οι άλλοτε πανίσχυρες Βασιλεία και Γιουνγκ Μπόις παλεύουν έστω για να βγουν στην Ευρώπη, με το πρόσφατο μεταξύ τους 3-3 να κάνει χαλάστρα σε αμφότερες.

Κατά τη διάρκεια του χορταστικού ντέρμπι δε, καταγράφηκε και ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό, με πρωταγωνιστή τον Κρις Μπεντιά. Ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων έκανε ζέσταμα και φάνηκε να απολαμβάνει τον ρυθμό των συνθημάτων των οπαδών της Βασιλείας, μέχρι να αντιληφθεί ότι τον έπαιρνε η κάμερα! Ακολούθησε μια άκρως αμήχανη στιγμή, με την έκφραση του Ιβοριανού επιθετικού να είναι χαρακτηριστική και να γίνεται, αναμενόμενα, viral.