Απίστευτο buzzer beater από τον Σβάρνα κόντρα στον Νταγκόφσκι που αποχώρησε ματωμένος! (vid)
Σπουδαία μάχη ανάμεσα στη Ράκοβ και τη Βίτσεβ Λοτζ, με τη δεύτερη να βρίσκει το «χρυσό» γκολ στο 90+4' αλλά οι γηπεδούχοι έδειξαν πολύ σκληροί για να... πεθάνουν και ισοφάρισαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Ο άνθρωπος που την έσωσε από την ήττα ήταν ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος είχε προωθηθεί κοντά στην περιοχή και εκμεταλλευόμενος τη κακή έξοδο του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, διαμόρφωσε το τελικό 1-1, διατηρώντας την ομάδα του σε τροχιά Ευρώπης.
Από την άλλη, ο άλλοτε τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ σε εκείνη τη φάση, καθώς είχε ματώσει στο χείλος από κλωτσιά που δέχθηκε στο πρόσωπο, ωστόσο ο διαιτητής μέτρησε κανονικά το γκολ, με αποτέλεσμα η Βίτσεβ Λοτζ να παραμείνει στην επικίνδυνη ζώνη και να χάνει σημαντική ευκαιρία να βγει έξω από αυτή.
