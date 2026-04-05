Ο Στράτος Σβάρνας έσωσε τη Ράκοβ από την ήττα κόντρα στη Βίτσεβ Λοτζ του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος αποχώρησε ματωμένος από τον αγωνιστικό χώρο.

Σπουδαία μάχη ανάμεσα στη Ράκοβ και τη Βίτσεβ Λοτζ, με τη δεύτερη να βρίσκει το «χρυσό» γκολ στο 90+4' αλλά οι γηπεδούχοι έδειξαν πολύ σκληροί για να... πεθάνουν και ισοφάρισαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο άνθρωπος που την έσωσε από την ήττα ήταν ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος είχε προωθηθεί κοντά στην περιοχή και εκμεταλλευόμενος τη κακή έξοδο του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, διαμόρφωσε το τελικό 1-1, διατηρώντας την ομάδα του σε τροχιά Ευρώπης.

Από την άλλη, ο άλλοτε τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ σε εκείνη τη φάση, καθώς είχε ματώσει στο χείλος από κλωτσιά που δέχθηκε στο πρόσωπο, ωστόσο ο διαιτητής μέτρησε κανονικά το γκολ, με αποτέλεσμα η Βίτσεβ Λοτζ να παραμείνει στην επικίνδυνη ζώνη και να χάνει σημαντική ευκαιρία να βγει έξω από αυτή.