Η Ντιναμό Δρέσδης αντιμετώπισε τη Χέρτα Βερολίνου για την 28η αγωνιστική της Bundesliga 2. Το παιχνίδι κηλιδώθηκε από τα πολύ σοβαρά επεισόδια, που οδήγησαν στη διακοπή του.

Σύμφωνα με το Kicker μερίδα οπαδών των γηπεδούχων εισέβαλλαν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους στο πέταλο των φιλοξενούμενων, άρπαξαν ένα πανό και προσπάθησαν να το μεταφέρουν στη δική τους πλευρά.

Η ρίψη φωτοβολίδων ήταν μαζική δημιουργώντας ένα αποπνικτικό σκηνικό, στο οποίο χρειάστηκε να επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να εκτονώσουν την κατάσταση. Τα επεισόδια χάλασαν την ατμόσφαιρα της αναμέτρησης, η οποία φαινόταν εντυπωσιακή σε ένα κατάμεστο γήπεδο, γεμάτο κορεό. Ωστόσο, οι «θερμόαιμοι» οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν τη... γιορτή σε πεδίο... μάχης.