Δείτε όσα ανέφερε ο Ανδρέας Γιαννιώτης μετά το απίθανο γκολ που σημείωσε για την Κασίμπασα ενάντια στην Καϊσέρισπορ.

Θα τη θυμάται για πάντα την 4η Απριλίου ο Ανδρέας Γιαννιώτης, που για πρώτη φορά είδε το όνομά του να μπαίνει στον πίνακα των σκόρερ, καθώς πέτυχε ένα ασύλληπτο γκολ με γέμισμα στην αναμέτρηση της Κασίμπασα με την Καϊσέρισπορ!

Μετά την αναμέτρηση για την τουρκική Super Lig, ο Έλληνας τερματοφύλακας εξήγησε με δηλώσεις του πώς έφτασε στο ιστορικό αυτό τέρμα, δίχως πάντως να παραλείψει να αναφερθεί στον αντίπαλο γκολκίπερ, αναγνωρίζοντας πως ήταν μία δύσκολη στιγμή για εκείνον.

«Είναι κάτι που γίνεται σπάνια, ήταν μία ειδική κατάσταση. Είδα την μπάλα να αναπηδά και μετά κατέληξε στα δίχτυα. Ήμουν πολύ χαρούμενος, όμως είναι μία δύσκολη κατάσταση για τον Μπιλάλ Μπαγιαζίτ», ανέφερε ο 33χρονος τερματοφύλακας, το γκολ του οποίου σφράγισε μία πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του, που μάχεται για την παραμονή.