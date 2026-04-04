Γιαννιώτης: Σκόραρε με γέμισμα από το τέρμα του στο γκολ της χρονιάς στην Τουρκία! (vid)
Τα έχουμε δει όλα στο ποδόσφαιρο, όμως αυτό που έκανε ο Ανδρέας Γιαννιώτης σπανίζει! Σε ένα γκολ που έθεσε υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas, ο Έλληνας γκολκίπερ σημείωσε το 2-0 για την Κασίμπασα κόντρα στην Καϊσέρισπορ σκοράροντας από το... τέρμα του!
Στο 66΄συγκεκριμένα ο πρώην τερματοφύλακας των Ολυμπιακού και Ατρομήτου έκανε το μακρινό βολέ λίγο έξω από την περιοχή του και τα υπόλοιπα γράφτηκαν στην ιστορία.
Η μπάλα έσκασε λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή, μπέρδεψε τελείως τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων και κατέληξε στο βάθος της εστίας για το 2-0 της Κασίμπασα. Αδυνατώντας να πιστέψουν τι είχε συμβεί, οι συμπαίκτες του έτρεξαν πάνω στον Γιαννιώτη κι έγιναν ένα κουβάρι όλοι μαζί, σε μια από τις στιγμές που ανήκουν σε λίστα «Best of» για το 2026!
