Πριν τη σέντρα και οι Ιταλοί εκφράζουν ήδη διαμαρτυρίες τόσο για την απουσία της τεχνολογίας όσο και για την κατάσταση των αποδυτηρίων.

Πισωγύρισμα 14 ετών θυμίζει η αποψινή αναμέτρηση ανάμεσα στη Βοσνία και την Ιταλία στο «Bilino Polje Stadium» της Ζένιτσα. Για ποδοσφαιριστές και διαιτητές θα είναι σαν να επιστρέφουν σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου έχει σχεδόν ξεχάσει από το 2012, όταν η FIFA άρχισε να δοκιμάζει την τεχνολογία γραμμής του τέρματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι αμφισβητούμενες φάσεις σχετικά με το αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή.

Στο στάδιο της Ζένιτσα, ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν έχει εγκατασταθεί. Το Goal-line technology, που έχει ουσιαστικά εξαλείψει τα λεγόμενα «γκολ-φαντάσματα», δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά εξαρτάται από την επιλογή της ομοσπονδίας που διοργανώνει τον αγώνα. Έτσι, σε περίπτωση αμφιλεγόμενων φάσεων για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος, την τελική απόφαση θα κληθεί να λάβει το VAR.

Οι Ιταλοί, πάντως, ήδη εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μοναδικό που τους απασχολεί. Παράλληλα, διατυπώνουν παράπονα και για την κατάσταση των αποδυτηρίων που θα χρησιμοποιήσει η εθνική ομάδα της Ιταλίας στην αποψινή της παρουσία στη Βοσνία, τα οποία θυμίζουν εγκαταστάσεις μικρότερων κατηγοριών.