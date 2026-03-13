Λουξεμβούργο: Απολύθηκε για απρεπή μηνύματα ο προπονητής της εθνικής
Σκάνδαλο στο Λουξεμβούργο, με τον προπονητή της εθνικής ομάδας γυναικών να απολύεται λόγω απρεπών μηνυμάτων σε παίκτριές του! Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση, ο Νταν Σάντος απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας στις 11 Μαρτίου, με τη FLF να δρα άμεσα μετά τις καταγγελίες εις βάρος του. Ο 44χρονος τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο από το καλοκαίρι του 2020, έχοντας περάσει νωρίτερα ως βοηθός από τις μικρές εθνικές των ανδρών.
«Στις 11 Μαρτίου 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της FLF αποφάσισε να τερματίσει, με άμεση ισχύ, το συμβόλαιο που είχε υπογραφεί με τον κ. Ντάνιελ Σάντος, προπονητή της εθνικής ομάδας γυναικών, μετά από σοβαρές καταγγελίες που λήφθηκαν υπόψιν. Αρκετές αναφορές έκαναν λόγο για ακατάλληλα μηνύματα που στάλθηκαν από τον προπονητή σε ορισμένες παίκτριες της ομάδας. Αυτή η συμπεριφορά, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο μιας σχέσης εξουσίας και ευθύνης, είναι αντίθετη με τις ηθικές αξίες και το πλαίσιο σεβασμού που απαιτεί η FLF.
Μόλις οι καταγγελίες αυτές έγιναν γνωστές, ενεργήσαμε άμεσα για να προστατεύσουμε τις παίκτριες που εμπλέκονται και να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα του αθλητικού περιβάλλοντος. Οι μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν, καθώς και η σαφής απώλεια εμπιστοσύνης που εξέφρασαν οι παίκτριες, κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία. Κατά συνέπεια, ο προπονητής απομακρύνθηκε από τη θέση του με άμεση ισχύ.
Η FLF επιθυμεί να επαναλάβει την απόλυτη δέσμευσή της για ένα ασφαλές, σεβαστό και επαγγελματικό περιβάλλον για όλες τις παίκτριες και όλα τα μέλη της αθλητικής κοινότητας. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι συμπεριφορές που υπονομεύουν την αξιοπρέπεια δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και θα συνεχίσει να στηρίζει τις παίκτριες που εμπλέκονται», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 !! 𝗟𝗘 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗙𝗘́𝗠𝗜𝗡𝗜𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝗟𝗨𝗫𝗘𝗠𝗕𝗢𝗨𝗥𝗚 🇱🇺 𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗖𝗜𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗦 “𝗠𝗘𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗘́𝗦” ! ❌— BeFootball (@_BeFootball) March 13, 2026
