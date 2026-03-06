Απίστευτη εικόνα στην Κίνα: Το πρωτάθλημα ξεκινάει με περισσότερες από τις μισές ομάδες με μείον βαθμούς!

Αδιανόητο αυτό που γίνεται στην Κίνα καθώς το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας ξεκινά με 9 από τις 16 ομάδες να έχουν μείον βαθμούς!

Το κινέζικο πρωτάθλημα ετοιμάζεται για την πρώτη σέντρα του 2026, ωστόσο τα πράγματα μόνο... φυσιολογικά δεν είναι από το «καλημέρα» καθώς μία πρώτη ματιά στον βαθμολογικό πίνακα, δείχνει κάτι αφύσικο.

Τα σκάνδαλα γύρω από τα παράνομα στοιχήματα, έφερε την τιμωρία αρκετών ομάδων, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μία εικόνα που σπάνια βλέπεις και ίσως απίθανο να ξαναδούμε σε πρώτη κατηγορία στον κόσμο.

Από τις 16 ομάδες της λίγκας, παραπάνω από τις μισές και συγκεκριμένα εννιά θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα με μείον (!). Συγκεκριμένα μόλις επτά σύλλογοι θα ξεκινήσουν με μηδέν βαθμούς ενώ οι υπόλοιποι θα χρειαστούν αρκετούς βαθμούς για να φτάσουν σε αυτό το σημείο.

Συγκεκριμένα, τέσσερις ομάδας θα ξεκινήσουν στο -5, άλλες δύο στο -6, μία στο -7 ενώ οι Σανγκάη Σενχούα και Τιανζίν Τάιγκερ θα ξεκινήσουν στο -10 (!). Μάλιστα ανάμεσα στα κλαμπ που ανήκουν στην πρώτη αφαίρεση, είναι οι τρεις σερί πρωταθλήτρια Σανγκάη Πορτ και η περσινή κυπελλούχος, Μπεϊζίν Γουάν.