Σύμφωνα με τα κινεζικά Μέσα ενημέρωσης, ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας καταδικάστηκε σε εικοσαετή φυλάκιση για πολλαπλές δωροδοκίες την περίοδο 2015-2019.

Ένοχος για «αποδοχή και προσφορά δωροδοκιών» κρίθηκε από το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της επαρχίας Χουμπέι στην κεντρική Κίνα ο Τι Λι, άλλοτε προπονητής της Εθνικής Κίνας και πρώην ποδοσφαιριστής.

Οι δωροδοκίες για τις οποίες κατηγορήθηκε αφορούν την περίοδο μεταξύ 2015 και 2019, όταν και εργαζόταν σε κινεζικούς συλλόγους, ενώ ο ίδιος έχει λάβει από τις εν λόγω δωροδοκίες περίπου 5 εκατ. λίρες! Σε αντάλλαγμα, επέλεγε συγκεκριμένα άτομα για την Εθνική, έστηνε παιχνίδια, ενώ βοηθούσε τους συλλόγους να υπογράφουν ποδοσφαιριστές.

Η έρευνα για τις ενέργειές του ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2022, με τον ίδιο να δηλώνει ένοχος για δωροδοκία και διαφθορά ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

🚨 BREAKING: Former Everton and Sheffield United player Li Tie has been sentenced to 20 years in jail. ⚖️



He was found guilty of "accepting and offering bribes" while manager of China, and for being involved in match-fixing while manager of Hebei China Fortune & Wuhan Zall. pic.twitter.com/g5UnzKvCgz