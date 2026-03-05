Ο Γιάννης Παπανικολάου εκμεταλλεύτηκε το απίθανο λάθος του τερματοφύλακα της Μπεσίκτας, σκόραρε αλλά δεν απέφυγε την ήττα στο Κύπελλο Τουρκίας.

Η Ρίζεσπορ ηττήθηκε με 4-1 από την Μπεσίκτας στο κύπελλο Τουρκίας και είδε την πρόκριση από τους ομίλους να δυσκολεύει. Ο Γιάννης Παπανικολάου αγωνίστηκε βασικός και έπαιξε σε όλο το ματς, πετυχαίνοντας και το μοναδικό γκολ του ματς για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος χαφ απλώς μείωσε σε 4-1 αλλά το τέρμα του έγινε viral λόγω της απίθανης γκάφας του τερματοφύλακα της Μπεσίκτας. Συγκεκριμένα, ο Ντεστάνογλου δεν υπολόγισε το πρέσινγκ από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, εκείνος έκλεψε την μπάλα και σε κενή εστία πέτυχε το δεύτερο του γκολ τη φετινή σεζόν.

Να θυμίσουμε πως το καλοκαίρι η Ρίζεσπορ δαπάνησε 500 χιλιάδες ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Ράκοβ και εκείνος με τη σειρά του αποτελεί βασικό γρανάζι του κλαμπ με 23 συμμετοχές και απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ.