Ο Χρήστος Τζόλης συνέχισε να αγωνίζεται παρά το σκληρό μαρκάρισμα του Φαν Ντεν Κέρκχοφ, που αποβλήθηκε, με τον Έλληνα εξτρέμ να σκοράρει αργότερα για την Κλαμπ Μπριζ!

Ο Κέβιν Φαν Ντεν Κέρκχοφ πήγε να... κόψει την μπάλα στον Χρήστο Τζόλη, όμως ο εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά στο εκτός έδρας ματς με τη Σαρλερουά, κερδίζοντας την αποβολή του ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων. Λίγο αργότερα δε, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρήκε και δίχτυα, ευστοχώντας σε πέναλτι για το 1-1 στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό ήταν το 13ο φετινό του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Τζόλη να έχει και 16 ασίστ με τον βελγικό σύλλογο.