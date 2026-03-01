Τζόλης: Επιβίωσε από εγκληματικό μαρκάρισμα, κέρδισε αποβολή και σκόραρε
Ο Κέβιν Φαν Ντεν Κέρκχοφ πήγε να... κόψει την μπάλα στον Χρήστο Τζόλη, όμως ο εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά στο εκτός έδρας ματς με τη Σαρλερουά, κερδίζοντας την αποβολή του ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων. Λίγο αργότερα δε, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρήκε και δίχτυα, ευστοχώντας σε πέναλτι για το 1-1 στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό ήταν το 13ο φετινό του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Τζόλη να έχει και 16 ασίστ με τον βελγικό σύλλογο.
🟥 | Kévin Van Den Kerkhof est exclu pour un tacle affreux sur Chrístos Tzólis. 😳🏥 #CHACLU pic.twitter.com/jID9YEUwsR— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 1, 2026
