Ατλέτικο - Κλαμπ Μπριζ: Επιβλητική εμφάνιση Τζόλη στο πρώτο ημίχρονο
Όπως και στο Βέλγιο, έτσι και στη Μαδρίτη, η Κλαμπ Μπριζ βάζει δύσκολα στην Ατλέτικο, με το σκορ στην ανάπαυλα να είναι 1-1 και τους Βέλγους να ΜΗΝ προηγούνται κυρίως εξαιτίας των επεμβάσεων του Όμπλακ και μίας κακής εκτίμησης του Μινιολέ!
Κύριος εκφραστής των επιθετικών ενεργειών των φιλοξενούμενων, ο Χρήστος Τζόλης, που πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην άμυνα των Ροχιμπλάνκος.
Αγωνιζόμενος στο αριστερό άκρος της επίθεσης, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε το πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης με τέσσερις επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και ποσοστό επιτυχίας 86% (18/21) στις πάσες, έχοντας συμμετοχή στο γκολ του Ορντόνιες (καθώς από εκείνον εκτελέστηκε το κόρνερ), ενώ σε τρεις περιπτώσεις τροφοδότησε τον Φέτλεσεν ο οποίος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Όμπλακ...
Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση στο κορυφαίο επίπεδο από τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος δείχνει πως δύσκολα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για πολύ ακόμα στο Βέλγιο , την ώρα που το Transfermarkt τον κοστολογεί στα 30 εκατομμύρια ευρώ!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.