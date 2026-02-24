Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση στη ρεβάνς της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Κλαμπ Μπριζ για τα playoffs του Champions League.

Όπως και στο Βέλγιο, έτσι και στη Μαδρίτη, η Κλαμπ Μπριζ βάζει δύσκολα στην Ατλέτικο, με το σκορ στην ανάπαυλα να είναι 1-1 και τους Βέλγους να ΜΗΝ προηγούνται κυρίως εξαιτίας των επεμβάσεων του Όμπλακ και μίας κακής εκτίμησης του Μινιολέ!

Κύριος εκφραστής των επιθετικών ενεργειών των φιλοξενούμενων, ο Χρήστος Τζόλης, που πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην άμυνα των Ροχιμπλάνκος.

Αγωνιζόμενος στο αριστερό άκρος της επίθεσης, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε το πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης με τέσσερις επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και ποσοστό επιτυχίας 86% (18/21) στις πάσες, έχοντας συμμετοχή στο γκολ του Ορντόνιες (καθώς από εκείνον εκτελέστηκε το κόρνερ), ενώ σε τρεις περιπτώσεις τροφοδότησε τον Φέτλεσεν ο οποίος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Όμπλακ...

Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση στο κορυφαίο επίπεδο από τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος δείχνει πως δύσκολα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για πολύ ακόμα στο Βέλγιο , την ώρα που το Transfermarkt τον κοστολογεί στα 30 εκατομμύρια ευρώ!