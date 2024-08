Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο επιστρέφει στον πάγκο της Ρίβερ Πλέιτ, μόλις δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ιτιχάντ.

Στην αγαπημένη του Ρίβερ Πλέιτ ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο δύο χρόνια αφότου ο Αργεντινός ανέλαβε την Αλ Ιτιχάντ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γκαγιάρδο αναμένεται να υπογράψει τη Δευτέρα (05/08) στη Ρίβερ Πλέιτ, στην ομάδα που μεγαλούργησε χαρίζοντάς της τρόπαια όσο καιρό βρισκόταν στον πάγκο της. Το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γκαγιάρδο ξεκίνησε να προπονεί την Ρίβερ Πλέιτ το 2014 αποχωρώντας για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ιτιχάντ τον χειμώνα του 2022.

