Μεγάλες «μάχες» σε κορυφή και «ουρά» στη Γ’ Εθνική: Οι αποδόσεις και η ανάλυση της αγωνιστικής

Η Γ’ Εθνική είναι ξανά στα γήπεδα όλης της Ελλάδας, μόλις δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

1oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Ηρακλής Θερμαϊκού – Δόξα Δράμας (21/02 15:00)

ΠΑΟΚ Δυτικού – Πανθρακικός (21/02 15:00)

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Ποσειδώνας Μηχανιώνας (21/02 15:00)

Ξάνθη – Κιλκισιακός (21/02 15:00)

Θερμαϊκός Θέρμης – Απόλλων Κρύας Βρύσης (21/02 15:00)

Ορέστης Ορεστιάδας – Αετός Οφρυνίου (21/02 15:00)

Ο Πανθρακικός (45β.) με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο έκαμψε την αντίσταση του Ηρακλή Θερμαϊκού και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Για την προτελευταία αγωνιστική δοκιμάζεται στην έδρα του ΠΑΟΚ Δυτικού (16β.) που παλεύει για την παραμονή του. Δικαιολογημένο φαβορί το διπλό στο 1.23.

Η Ξάνθη (41β.) προέρχεται από ένα μεγάλο διπλό (2-1) στην έδρα της Δόξας Δράμας και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για άνοδο.

Τώρα υποδέχεται τον Κιλκισιακό (20β.) έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Ο άσος είναι στο1.15 και το διπλό στο 12.00.

Μεγάλο ματς διεξάγεται στην Κρηστώνη, όπου ο ΠΑΟΚ (29β.) υποδέχεται τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας (28β.).

Οι δύο ομάδες δίνουν «μάχη» για την είσοδο τους στα πλέι οφ και για την αποφυγή των πλέι άουτ. Ο άσος είναι στο 1.60 και το διπλό στο 5.00.

2oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Εορδαϊκός – Πιερικός (21/02 15:00)

Κοζάνη – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (21/02 15:00)

Ακρίτες Συκεών – Βέροια (21/02 15:00)

ΑΕ Αλεξάνδρειας – ΑΕ Ευόσμου (21/02 15:00)

Σαρακηνός – Αστέρας Καρδίτσας (21/02 15:00)

Ερμής Εξοχής – Απόλλων Καλαμαριάς (21/02 15:00)

Ο Απόλλων Καλαμαριάς (51β.) διέλυσε με 5-0 την ΑΕ Ευόσμου μεσοβδόμαδα για εξ αναβολής αγωνιστική και «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Οι Πόντιοι με επτά σερί νίκες μοιάζουν ασταμάτητοι και αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Ερμή Εξοχής που εντός έδρας φέτος μετράει μόλις μία ήττα (5-4-1).

Στη δεύτερη θέση με 44 βαθμούς ακολουθεί ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου που πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Πιερικό.

Το Σάββατο έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της Κοζάνης (25β.), η οποίαμπροέρχεται από ένα μεγάλο διπλό (2-1) στην έδρα της Βέροιας και απέκτησε ρεαλιστικές ελπίδες για τα πλέι οφ.

Μάλιστα έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στα τελευταία έξι παιχνίδια της (3-2-1). Ο άσος βρίσκεται στο 5.70 και το διπλό στο 1.60.

3oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΠΟ Ελασσόνας – Αναγέννηση Σχηματαρίου (21/02 15:00)

Τρίκαλα – Πρόοδος Ρωγών (21/02 15:00)

Άρης Φιλιατών – Τηλυκράτης Λευκάδας (21/02 15:00)

Αστέρας Σταυρού – ΑΟ Ανθούπολη (21/02 15:00)

Αναγέννηση Άρτας – ΠΑΣ Λαμία (21/02 15:00)

Σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς ομίλους, δύο στροφές πριν τη λήξη, τέσσερις ομάδες διεκδικούν την κορυφή.

Τα Τρίκαλα (41 β.), πέρασαν από την έδρα του Τηλυκράτη στη Λευκάδα (2-0) και ανέβηκαν στην πρώτη θέση.

Τώρα υποδέχονται την Πρόοδο Ρωγών (20β.) και δικαιολογημένα ο άσος είναι το φαβορί.

Στο -1 ακολουθούν ο ΠΟ Ελασσόνας, ο Άρης Φιλιατών και ο Αστέρας Σταυρού. Και οι τρεις ομάδες έχουν εντός έδρας αναμετρήσεις και τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

4oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Πανθουριακός – Ζάκυνθος (21/02 15:00)

Πέλοπας Κιάτου – Πύργος (21/02 15:00)

Θύελλα Πατρών – ΑΟ Μιλτιάδης (21/02 15:00)

Πανγυθεατικός – Παναχαϊκή (21/02 15:00)

ΑΟ Λουτρακίου – Κόρινθος (21/02 15:00)

Ερμής Μελιγούς – Παναιγιάλειος (21/02 15:00)

Ο Πύργος (50β.) επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα καθώς επιβλήθηκε με 2-0 του Πανθοριακού.

Αυτή τη φορά αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πέλοπα (29β.) ο οποίος στο Κιάτο τρέχει ένα σερί τεσσάρων αγώνων (3-1-0) χωρίς ήττα. Ο άσος είναι

στο 10.00 και το διπλό στο 1.30.

Η Ζάκυνθος (46β.) «σκόρπισε» με 8-0 τον Πανγυθεατικό κάνοντας επίδειξη δύναμης στον ουραγό της βαθμολογίας.

Για την προτελευταία αγωνιστική φιλοξενείται από τον Πανθουριακό που εντός έδρας έχει μία ήττα στα τελευταία έξι ματς (4-1-1). Ο άσος βρίσκεται στο 11.00 και το διπλό στο 1.30

5oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΕΡ Αφάντου – ΑΟ Καρύστου (20/02, 14:00)

Κένταυρος Βριλησσίων – Απόλλων Καλυθιών (21/02, 11:30)

Δόξα Βύρωνος – Αμαρυνθιακός (21/02 15:00)

Άρης Πετρούπολης – Διαγόρας Ρόδου(22/02, 15:00)

Νέα Αρτάκη – Εθνικός Αστέρας (22/02, 15:00)

Η μοναδική αήττητη ομάδα της Γ’ Εθνικής, ο Άρης Πετρούπολης έκαμψε την αντίσταση του Απόλλωνα Καλυθιών στη Ρόδο με 1-0 και μοιάζει δύσκολο να χάσει την άνοδο.

Φιλοξενεί τον Διαγόρα Ρόδου (29β.) που θέλει να μπει στα πλέι οφ. Ο άσος έιναι στο 1.20 και το διπλό στο 15.00.

Η Νέα Αρτάκη (39β.), έμεινε στο 0-0 στην έδρα της με τον αξιόμαχο Κένταυρο Βριλησσίων αλλά εξασφάλισε και μαθηματικά τη 2η θέση στην κανονική διάρκεια.

Την Κυριακή υποδέχεται τον Εθνικό Αστέρα (32β.) που μετράει μία ήττα στα τελευταία πέντε παιχνίδια του (3-1-1). Ο άσος είναι στο 2.02 και το διπλό στο 3.60.

6oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΕ Μυκόνου – Αστέρας Βάρης (21/02 15:00)

Ιωνικός – Ατσαλένιος (21/02 15:00)

Εθνικός Πειραιώς – Αίας Σαλαμίνας (21/02 15:00)

Σαρωνικός Αναβύσσου – ΑΟ Χαϊδαρίου (21/02 15:00)

Γιούχτας – Ηλυσιακός (21/02 15:00)

Γρανίτης Αγίας Μαρίνας – Θύελλα Ραφήνας (21/02 15:00)

Ο Εθνικός Πειραιώς (45β.) πέτυχε την 5η σερί νίκη του στο πρωτάθλημα και μάλιστα με ανατροπή (3-2) στην έδρα του ουραγού και υποβιβασμένου, Γρανίτη Αγίας Μαρίνας.

Η ομάδα του Πειραιά είναι και μαθηματικά πρώτη και υποδέχεται τον Αίαντα Σαλαμίνας (18β.), με τον άσο να έχει τον πρώτο λόγο.

Ο Ιωνικός (36β.) εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Σαρωνικού Αναβύσσου και με το διπλό (1-0) στη Σαλαμίνα απέναντι στον Αίαντα, ανέβηκε στη 2η θέση.

Τώρα φιλοξενεί τον Ατσαλένιο (28β.), έχοντας επτά σερί νίκες στη Νίκαια. Ο άσος είναι στο 1.57 και το διπλό στο 6.00.

